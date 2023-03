Sharon Stone celebra su cumpleaños con ¿botox en los labios?, desconcierta a sus fans

Sharon Stone estuvo de manteles largos el pasado 10 de marzo debido a que cumplió 65 años de edad; sin embargo, sus fans quedaron desconcertados tras mirar un par de fotografías que publicó a través de sus redes sociales: a la estrella de Hollywood se le vio con un aspecto diferente, pues traía los labios más carnosos que de costumbre y pintados de color rojo carmín.

"Yo lo hice. Por fin. Para mi cumpleaños. Fui a Hollywood. A veces obtienes EXACTAMENTE lo que deseas. Gracias Liz", escribió la protagonista de la película "Bajos instintos" mientras en las instantáneas apareció con las manos sobre la cabeza, sonrientes y sentada sobre un sillón de color café. De igual manera, su atuendo fue de lo más relajado, pues era una pijama de color negro con detalles en blanco.

(Foto: IG @sharonstone)

En la segunda imagen, se puede ver a Sharon Stone sosteniendo cuatro globos de color rojo con la leyenda "feliz cumpleaños" así como unos artículos para fiestas de éste tipo. Aunque muchos de sus seguidores le mandaron sus felicitaciones y los mejores deseos, no faltaron aquellos que hicieron sarcasmos sobre su aspecto y hasta le preguntaron si había recurrido al botox para ensanchar sus labios.

¿Realmente se aplicó botox Sharon Stone?

Apenas notaron el pequeño detalle en el rostro de Sharon Stone, sus followers no dudaron en darle a conocer sus impresiones ya que éste tipo de procedimientos considerados estéticos siempre han generado polémica, pues la gran mayoría de las personas creen que sólo arruinan la imagen de quien se los aplica.

(Foto: IG @sharonstone)

"Cuando vi esto por primera vez pensé '¿por qué Sharon Stone está publicando fotos de Courtney Love?!' HBD", "¡Labios de cera! Recuerdo el falso sabor a cereza", "No me hagas reír tanto... ¡Vas a romper mi botox!", "Dios mío durante 5 segundos entré en pánico. ¡Demasiado gracioso!", "Feliz cumpleaños cariño, me encanta la pijama", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Como muchos pudieron notar, todo se trató de una broma de la actriz, productora y modelo, pues lo que tenía en la boca eran unos labios falsos. No obstante, la calidad del producto es tan buena que logró engañar a más de uno a simple vista. Lo cierto es que podría tratarse de un anunció de lo que podría hacer en el futuro y lo que hizo fue un experimento. Habrá que estar atento a sus redes sociales para saberlo.

SIGUE LEYENDO:

Daniel Kwan y Daniel Scheinert se llevan el Oscar a Mejor Dirección por “Todo en todas partes al mismo tiempo”

"Sin novedad al frente", de Alemania, vence a "Argentina, 1985" por el Oscar 2023 a Mejor Película Internacional