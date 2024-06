Bicicletas en CDMX deberán usar placas y así puedes tramitarlas para no incumplir el Reglamento de Tránsito

En la Ciudad de México existen muchas formas de recorrer las calles que resguardan millones de historias de diferentes épocas y una de las favoritas de las y los chilangos es la bicicleta, ya que además de ser fácil de usar, también te permite moverte de manera rápida entre las abarrotadas avenidas. Lamentablemente, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) ha anunciado que ciertos modelos de bicicletas en la CDMX deberán portar placas de forma obligatoria.

¿Cuáles son los modelos de bicicleta que deberán tramitar placas?

La medida busca regular el uso de bicicletas y moto bicis eléctricas en la ciudad, asegurando que se respeten las normativas establecidas en el Reglamento de Tránsito de la CDMX. Es así como la Semovi ha solicitado a las empresas fabricantes de bicicletas y moto bicis eléctricas que brinden información detallada sobre las características de sus productos para facilitar este proceso de regulación.

Si eres de las personas que usa constantemente este medio de transporte, te informamos cuándo, dónde y lo que necesitas saber para realizar este trámite.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito de la CDMX, se ha determinado que todas las bicicletas con asistencia eléctrica que puedan alcanzar una velocidad superior a 25 kilómetros por hora deberán portar placas. Esta regulación se basa en la consideración de que cualquier vehículo que supere esta velocidad máxima debe ser tratado como motorizado, incluso si cuenta con asistencia eléctrica.

Además de portar placas, las y los ciclistas que utilicen estos modelos de bicicletas deberán usar casco de seguridad de manera obligatoria. Esta medida no solo busca mejorar la seguridad vial, sino también reducir el riesgo de accidentes en las calles de la ciudad.

La nueva normativa sobre el emplacamiento de bicicletas eléctricas en la CDMX representa un paso importante hacia la regulación y mejora de la seguridad vial en la ciudad.

Hasta el momento, la Semovi aún está analizando y desarrollando el proceso específico para el registro y emplacamiento de bicicletas eléctricas. Sin embargo, se ha mencionado que, debido a su consideración como motocicletas ligeras, los ciclistas interesados en realizar este trámite pueden obtener información en los Módulos de Control Vehicular o en los Centros de Servicio de Tesorería.

Es importante destacar que aquellos que no cumplan con estas regulaciones estarán sujetos a infracciones y multas; las sanciones por no portar placas en bicicletas eléctricas o no usar casco de seguridad pueden oscilar entre los dos mil 74 pesos y tres mil 112 pesos, según lo estipulado en el Reglamento de Tránsito.

Los usuarios de este medio de transporte deberán adaptarse a estos cambios y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar una movilidad más segura y ordenada.

¿Por qué se busca regular el uso de bicicletas eléctricas?

La implementación de esta normativa surge en respuesta al incremento del uso de bicicletas eléctricas en la Ciudad de México. Este tipo de vehículos se ha popularizado debido a sus beneficios ecológicos y económicos, además de ofrecer una alternativa eficiente para evitar el tráfico y mejorar la movilidad en la ciudad.

No obstante, el creciente uso de bicicletas eléctricas también ha planteado desafíos en términos de seguridad vial, ya que según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en los últimos años ha habido un aumento en los accidentes relacionados con bicicletas eléctricas. La mayoría de estos incidentes están vinculados a la falta de experiencia de los conductores y al incumplimiento de las normas de tránsito.

La Semovi continuará trabajando en colaboración con otros organismos y la comunidad ciclista para asegurar el éxito de esta y futuras iniciativas.

Es así como la regulación y el emplacamiento de bicicletas eléctricas no solo buscan mejorar la seguridad de los ciclistas, sino también garantizar que estos vehículos cumplan con las especificaciones técnicas adecuadas para circular en la vía pública. La Semovi ha destacado que esta medida es parte de un esfuerzo más amplio por regular todos los medios de transporte en la ciudad, promoviendo una movilidad más segura y ordenada.