¿Qué hacer en CDMX en junio? De la carrera de solteros a la exposición de 31 Minutos, conoce todas las actividades

Junio es un mes vibrante en la Ciudad de México, lleno de eventos para todos los gustos. Desde exposiciones artísticas hasta conciertos únicos, en los cuales además de entretenerte, pasarás un rato increíble aquí te presentamos algunas de las actividades más destacadas que no te puedes perder.

Si no tienes presupuesto o no se te antoja ninguna opción, recuerda que no es necesario acudir a eventos para pasarla bien, puedes explorar mercados artesanales, disfrutar de la gastronomía local en los múltiples restaurantes y fondas, o simplemente pasear por los parques y jardines de la ciudad. No importa cuál sea tu interés, en junio la CDMX tiene algo especial preparado para ti.

Siempre hay algo que hacer. Foto: @GobCDMX / X.

Museo de “31 Minutos” en el Franz Mayer

Uno de los eventos más esperados de este mes es la llegada del Museo de “31 Minutos” al Museo Franz Mayer. Esta exposición ofrece un recorrido fascinante por la historia de este querido programa infantil, presentando una variedad de títeres y utilería utilizada en el show. Además, la muestra estará ambientada con música. Será a partir del 20 de junio y hasta el 29 de septiembre en el Museo Franz Mayer, Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico.

No te lo puedes perder. Foto: @museofranzmayer / Instagram.

Candlelight Tributo a ABBA

Si prefieres una noche de música en un ambiente íntimo y especial, el Candlelight tributo a ABBA es el evento perfecto. Este concierto, iluminado por velas, contará con la interpretación de grandes éxitos de la legendaria banda sueca. Será el 28 de junio a las 19:00 y 21:00 horas, en Hacienda de los Morales, Juan Vazquez de Mella 525, Polanco. Las entradas se compran en el sitio oficial.

Te sorprenderás con lo bueno que es el concierto. Foto: Candlelight.

Carrera de Solteros en el Bosque de Chapultepec

Para los amantes del deporte y las actividades al aire libre, la Carrera de Solteros es una excelente opción. Este evento de 5 kilómetros invita a personas mayores de 13 años a participar en una divertida competencia en el icónico Bosque de Chapultepec. No olvides inscribirte antes del 14 de junio, ya que el 16 es cuando se llevará a cabo. Cuesta 550 pesos, hasta el 8 de junio.

Es una buena oportunidad para activarte. Foto: Freepik.

Expo Batman en el Centro Cultural Futurama

Los fanáticos del Caballero de la Noche no querrán perderse la Expo Batman 2024. Este evento gratuito se llevará a cabo del 10 al 30 de junio en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo #7, esquina con avenida IPN, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. La entrada será gratis.

A los fans de la franquicia les fascinará ir. Foto: DC.

World Press Photo en el Museo Franz Mayer

El fotoperiodismo también tendrá su espacio en la CDMX con la exposición World Press Photo. Esta muestra reúne las imágenes ganadoras del prestigioso concurso anual de fotoperiodismo. Estará estará desde el próximo 6 de junio, de martes a domingo. La entrada general tiene un costo de 100 pesos.