No se puede acusar de difamación a alguien que dice la verdad: Canelo aclara su situación legal con Óscar de la Hoya

El pleito entre Saúl "Canelo" Álvarez y Óscar de la Hoya parece llegó a un punto muerto, tras la fuerte confrontación que sostuvieron la semana pasada. A cuatro días de que le quitó el invicto a Jaime Munguía, Álvarez expresó el respeto que siente, como deportista, hacia De la Hoya, pero dejó en claro su desacuerdo con él a nivel personal, optando por mantener distancia. Además, rechazó cualquier posibilidad de conflicto, prefiriendo evitar problemas.

"Como deportista lo respeto y mi admiración para él, pero como persona pienso totalmente otra cosa, y la verdad es que no quiero tener nada con él, no quiero esas vibras cerca de mí, no quiero esas vibraciones cerca de mí, así que cada quien por su lado, pero preferiría no tener problemas con nadie, pero cada quien por su lado", dijo hoy durante su visita a la Ciudad de México para participar en el evento de Lorena Ochoa Hole in one por la educación.

La situación se intensificó cuando De la Hoya amenazó con demandar a Álvarez por difamación. Sin embargo, Álvarez argumentó que no se puede difamar a alguien cuando se está diciendo la verdad, desafiando así las acciones legales de De la Hoya y manteniendo su posición.

"En Estados Unidos difamación es cuando mientes, entonces ¿de qué me iba a demandar? De difamación, no se puede difamar a alguien que está diciendo la verdad", abundó.

Respecto a su futuro, descartó hablar de un rival en especial, pero mencionó al boricua Edgar Berlanga como una de las opciones: "Podría ser una pelea a futuro. Podría ser una pelea grande en México contra Puerto Rico. En este momento, como te digo, estoy de vacaciones, estoy tranquilo. Después regresaré y ver qué es lo que hay en la mesa y decidiré qué bien es para ese tiempo", finalizó.

