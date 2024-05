David Faitelson explica cómo no lo dejaron entrar a la pelea del Canelo; "me invadió la tristeza", confesó

David Faitelson fue el tercero en discordia este fin de semana, pues el periodista deportivo estuvo en boca de todos, después de ser vetado para cubrir la pelea de Canelo vs Munguía, por lo que a pesar de ser uno de los mejores comentaristas y conocedores del boxeo mexicano, tuvo que transmitir la pelea desde su cuarto de hotel acondicionado, pues era el único del equipo de boxeo que no podía entrar a la famosa T-Mobile Arena.

Por lo que después de agradecer a su empresa y a los amigos también periodistas que lo apoyaron, David Faitelson por fin contó su versión de las cosas, pues hasta el momento solo había mencionado que transmitirá la pelea en un cuarto acondicionado, pues ya estaba en Las Vegas, Nevada y era eso o regresar a México para comentar en los estudios de TUDN.

¿Qué dijo David Faitelson?

Fue en uno de los programas de TUDN donde el periodista deportivo contó su propia versión de los hechos sucedidos en Las Vegas, donde se le negó el acceso a la pelea del “Canelo” Álvarez, pues ya es bien sabido que estos dos personajes no se llevan nada bien, pues al “Canelo” no le agradan mucho las críticas que hace David Faitelson, por lo que no pudo vivir de primera mano la victoria del jalisciense frente a Munguía.

“El miércoles de la semana pasada, a eso de las cuatro de la tarde, entregué mi pasaporte en la entrada de la sala de prensa del hotel. Enseguida vi que los asistentes daban vueltas y vueltas, murmuraban entre ellos, hasta que después de unos 15 minutos me dijeron que mi credencial para cubrir la pelea había sido denegada la noche anterior”, dijo Faitelson.

Por lo que el Periodista tuvo que avisar en TUDN y la empresa lo apoyó para poder transmitirla, por lo que se decidió acondicionar una habitación de hotel para que Faitelson estuviera en la transmisión a pesar de que no tenía acceso al recinto donde se llevaría a cabo la pelea de Canelo vs Mungía, por lo que siguió hablando.

“Primero debo admitir que me invadió un poco la tristeza, luego de rabia, al final entendí que no pasaba nada, soy responsable de mis declaraciones y críticas deportivas. Sé muy bien que al arriesgar en el comentario puedo generar diversas reacciones, sobre todo en personas que no tienen la capacidad e inteligencia para entenderlo”, agregó Faitelson.

Pues cabe aclarar que el mexicano así como Fernando Schwartz han sido los periodistas más reconocidos al no temblarles la voz para decir lo bueno y lo malo de un deportista, como lo ejemplifica una profesión como lo es el periodismo, por lo que se habló hasta de censura de libertad de expresión, pues no será la primera ni la última vez que los veten por dar a conocer su opinión.

“El dinero te da muchas cosas, pero no te da educación, no te da inteligencia. El dinero te da poder, y está bien. No estoy aquí para flagelarme, tampoco intento convertirme en un mártir. Lo que más me molesta es la mentira”, sentenció Faitelson.

Pues hay que recordar que al preguntarle al “Canelo”, sobre este veto, el pugilista se lavó las manos, asegurando que no fue él quien dio la orden de vetar a David Faitelson, generando una doble pelea este fin de semana pasado, pues también dio mucho de que hablar.