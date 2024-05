VIDEO: graban a un joven comiendo como proteína un sobre de Pedigree mientras se ejercita en el gimnasio

Hacer ejercicio es una de las metas y hobbies favoritos de muchas personas porque el resultado es uno muy grande, al final hacer ejercicio te genera muchos beneficios, ya que para mejorar tus resultados puedes agregar diferentes suplementos sobre tu entrenamiento porque ayudan a crecer tu músculo y mejorar tu rendimiento.

Sin embargo, gracias a las redes sociales, un sujeto nos demostró que a lo mejor los suplementos no son para todos, puesto que este hombre fue captado consumiendo un suplemento muy especial y diferente, pues si bien es para alimentarse, no es para humanos, es para perros.

Un sobre para perro en su entraamiento/Créditos:@Skipper2099

Hombre es captado comiendo sobre para perros en un gimnasio

Fue en las redes sociales donde un video se hizo viral, pues al verlo creerías que es sobre ejercicio y todo estaría bien; sin embargo, uno de los momentos que te hace entender que está raro es cuando te das cuenta de que está haciendo sus ejercicios de pierna y ruleta que junto a su agua, está un sobre para perro.

Lo que alertó a todos los usuarios, pues cuando haces ejercicio sueles comer o tomar algo para mejorar tu rendimiento, acrecentar tus resultados, pero este hombre decidió comer un sobre para perros, que si bien es alimento, no tiene la misma utilidad para las personas que para las mascotas.

Así fue captado en las redes sociales/Créditos:@Skipper2099

Por lo que en redes sociales no dejaron pasar sus comentarios divertidos sobre lo que acaban de ver, pues hubo quien dijo que lo hacía para “obtener resultados perrones” o quien aseguró que su entrenamiento “estaba muy perro”, además de que quería hacer “ladrar esos músculos”.

¿Una persona puede comer comida para perro?

Realmente la comida para perro no está diseñada para que una persona la consume, pues no cumple con las necesidades nutricionales únicas de los humanos y aunque está hecha de ingredientes que fácilmente se podrían consumir, puede ser seguro de manera de emergencia, pero no se recomienda como una dieta viable en humanos, asegura Heatline sitio web de Salud.