VIDEO: mujer se tira al piso y patalea en un berrinche a su novio en pleno centro comercial

Aunque las redes sociales resultan la herramienta perfecta para dar a conocer historias impactantes o realizar denuncias, también pueden convertirse en un arma de doble filo al hacer públicos conflictos por los que los protagonistas se vuelven blanco de críticas. Tal y como ocurrió con una mujer que llevó la palea con su novio a otro nivel al tirarse al piso y hacer un berrinche en pleno centro comercial, una escena por la que se hizo viral y se llevó comentarios negativos.

Mujer le hace berrinche a su novio en pleno centro comercial

En el video compartido en X, antes Twitter, por el usuario “Memes Universidad Nacional” se observa que la pareja camina en un centro comercial cuando la joven -quien lleva una minifalda rosa estilo colegiala y una mochila con diseño de changuito- molesta le muestra algo en el celular a su pareja, acto seguido comienza a gritar y se tira al piso con un sentón para después patalear.

La mujer comenzó con un reclamo a su novio. Foto: Captura de pantalla X @nacional_memes

Aunque se desconoce la fecha y el lugar exactos en el que ocurrieron los hechos, el berrinche de la joven se hizo viral en redes sociales ya que en el clip se observa que su novio intenta ignorar lo que sucede y mantener la calma, pero ante lo bochornoso del momento y que la gente a su alrededor no dejaba de observarlos, se acercó a ella hasta que comenzó a tranquilizarse.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras gran parte de los internautas criticó a la mujer, otros cuestionaron los motivos por los que el novio continuaba con su relación: “Ahí hay que dejarla tirada con un berrinche patético”, “¿Será su hija? Que vergüenza”, “Me tocó una así una vez y ya me estaba convirtiendo en una persona cascarrabias”, “Seguir caminando y desconocerla”, “La Chilindrina” y “Tengo muhcas razones y no precisamente para aguantar personas así”.

Furiosa, la mujer se tiró al piso y comenzó a patalear. Foto: Captura de pantalla X @nacional_memes

Internautas cuestionan la veracidad del video

Aunque la actitud de la mujer generó comentarios negativos, algunos usuarios lanzaron teorías sobre la verdad detrás del video. “¿Será su hija?”, “De pronto será su hija con algún tipo de enfermedad”, “Mucho anime” y “Me da la idea de que es un experimento social”, fueron algunos de los comentarios sobre lo que podría ocurrir realmente ya que no es la primera vez que un acto similar se vuelve viral.

En TikTok se viralizó el clip de la usuaria “Amar 211” en el que muestra el instante en el que le reclama a su novio y se tira al piso en plena calle para llamar su atención, las críticas surgieron al ínstate y algunos internautas le sugirieron al novio alejarse de esa relación antes de que pudiera dañarlo de alguna manera.

Ante los ataques que recibió, la joven respondió con un nuevo mensaje en el que aseguró que se trataba de una actuación y que su relación se encontraba en un buen momento.