Investigadora paranormal se casó con un fantasma que le fue infiel y tras su divorcio está enamorada de un payaso poseído

¿Te consideras fan de los hechos paranormales? Hoy te contamos una historia que le ha dado la vuelta al mundo por lo rara y perturbadora que suena, ya que mientras para algunas personas parece absurda e irreal, para otros es la muestra de que sí existen fuerzas y presencias que no son de este mundo. Se trata del caso de una investigadora paranormal, quien entre sus investigaciones conoció a un fantasma con quien llegó al altar para iniciar por la peor pesadilla, pero también con un bonito romance.

Mujer se casa con fantasma, se divorcia y enamora de un payaso, ahora su ex está celoso

La frase anterior resume a la perfección esta rara y perturbadora historia de amor, entre la que hay triángulos amorosos que no se encuentran en nuestro plano y que presuntamente sólo sentirían aquellas personas que son más sensibles que otras. Tal es el caso de Brocarde, una mujer de 40 años, quien es una conocida investigadora paranormal, cantante y compositora, quien tiene un amor poco común con un fantasma (que ahora es su ex), así como con un muñeco de payaso.

La investigadora paranormal con su vestido de novia. (Foto: IG @brocarde)

En los últimos días, Brocarde se ha hecho viral en redes sociales tras contar su controversial historia nada común, pues hasta hace unos meses estaba casada con Edwardo, un fantasma que además era soldado victoriano. Aunque incluso en redes sociales sigue teniendo fotos de la boda, en la que la cantante vistió un vestido negro, el amor llegó a su fin cuando este hombre de encanto demostró ser todo lo contrario a lo que ella esperaba, pues según reveló la mujer, él le fue infiel, además que la acosó. Sobre esto último conviene mencionar que un día, él se apareció en la casa de ella.

A mediados del 2023 la cantante dio a conocer que tras una excéntrica boda le había puesto fin a su matrimonio porque "las cosas se volvieron amargas muy rápido", según dijo a medios locales. De acuerdo con sus declaraciones, el divorcio se realizó por medio de un exorcismo con el que se convirtió en una mujer libre y sin los "dramas" del fantasma.

Así llegaron al altar. (Foto: IG @brocarde)

Brocarde se divorció de su esposo fantasma, ahora sale con un payaso poseído

Este mes de mayo, la investigadora paranormal dio a conocer que se está dando una nueva oportunidad en el amor, ahora con un payaso poseído que se encontró en el famoso Motel Clown en Tonopah, donde estaba investigando otro caso. Según contó, ahora que inició este romance y pese al exorcismo de su relación anterior, ahora su ex fantasmal está más celoso que nunca.

El mensaje con el que demuestra que vive al máximo su peculiar amor. (Foto: IG @brocarde)

"Cuando fui al famoso Motel Clown en Tonopah tuve una experiencia que me hizo alucinar... Recogí a Polly, una muñeca de trapo de Knott's Scary Farm y ella tenía un mensaje especial para mí... ella me estaba advirtiendo sobre un payaso malvado que está poseído y tratando de hacerle daño, naturalmente me vi obligado hacia este payaso, tanto es así que el museo me permitió traerlo a casa conmigo para llevar a cabo una investigación paranormal completa... Hasta ahora, ha sido el compañero de viaje perfecto, lo llevé a LA, lo odia, le recuerda a sus sueños rotos, pero Las Vegas es un fan, le gusta un whisky descarado y es un jugador... No puedo esperar para compartir más de nuestro viaje", contó.