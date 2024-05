Tachan de “mano larga” a Guaynaa por tocar a su esposa Lele Pons en plena entrevista | VIDEO

Lele Pons y Guaynaa forman una de las parejas favoritas en el medio del espectáculo y en redes sociales, aunque no han evitado la polémica y esta vez fue el cantante quien dividió opiniones por lo que él consideró como una muestra de cariño a su esposa. Fue durante una reciente entrevista que el también compositor tocó los glúteos de la influencer, algo por lo que fue tachado de “mano larga” ya que, en las imágenes, ella se muestra sorprendida y abochornada por lo que ocurría tras cámaras.

Guaynaa recibe críticas por tocar a su esposa Lele Pons

“¡Gran día para agarrarle las nalgas a mi mujer!”, escribió el cantante puertorriqueño junto al clip que en cuestión de horas obtuvo casi un millón de reacciones ya que en éste se observa el detrás de cámaras de la entrevista que la pareja otorgó a Telemundo. Momento en el que Guaynaa aprovechó que no se observaba lo que ocurría para tocar a su esposa, quien se quedó en shock por un instante ante el sorpresivo acto de su pareja e intentó mover de lugar su mano sin mostrarse incómoda ante el público.

Aunque el momento fue tomado con humor por la pareja, no ocurrió lo mismo entre los internautas ya que algunos tacharon de “mano larga” al cantante por la manera en la que tocó a su esposa. Mientras tanto, otros no dudaron en defenderlo asegurando que podría tratarse de “dinámicas de pareja” de las que sus seguidores desconocen los detalles ya que son parte de su vida privada.

“La cara de Lele”, “Se te gasta la mano, niño”, “Lele tratando de no morirse de la risa y disimulando en plena entrevista”, “Mis respetos a Lele por aguantarse la risa”, “Cualquier crítica, buena o mala, es negativa. A mí me parece fatal que haga esto”, “Es una más de las parodias que sube Lele”, “Si Lele está ok, ¿por qué criticar?”, “Es una falta de respeto y se nota que no la sabe valorar”, “El problema es que ella no quería en plena entrevista”, “Cada pareja tiene su dinámica de juego en la relación” y “¿Qué tiene? Es su esposa”, fueron algunos de los comentarios.

Así reaccionó Lele Pons al polémico video junto a su esposo, Guaynaa. Foto: Captura de pantalla IG @lelepons

Historia de amor de Guaynaa y Lele Pons

La influencer y el cantante puertorriqueño se conocieron en 2019 gracias al cantante Lyanno, pues era un amigo que tenían en común. Pons reveló durante una entrevista que el baile es lo que logró acercarlos más, pues durante una fiesta lo invitó a estar juntos en la pista de baile al verlo triste y desde entonces su amistad se fortaleció. Luego de ello se unieron para crear el tema “Se te nota”, momento en el que Guaynaa se dio cuenta que estaba enamorado de la influencer.

Ante esto, decidió expresarle lo que sentía y la respuesta no fue lo que esperaba ya que ella se limitó a darle las gracias. Una vez que él se alejó, Lele Pons se dio cuenta de sus sentimientos y decidió hacer todo para acercarse y reconquistarlo por lo que en más de una ocasión le pidió a Sebastián Yatra que hiciera fiestas y lo invitara. Pese a los consejos de sus amigas, quienes le pidieron que lo dejara ir, la creadora de contenido estaba decidida a estar con él.

Fue el lanzamiento de su canción lo que logró unirlos nuevamente y comenzaron una relación. Luego de dos años el cantante le pidió matrimonio a Lele Pons en pleno escenario del Festival Tomorrowland 2022 y en marzo de 2023 celebraron la unión con una lujosa boda a la que asistieron famosos como Paris Hilton, Manuel Turizo, Steve Aoki, Anitta, Becky G, Juanpa Zurita, Camila Cabello y Ricky Montaner.