Remake de The Office, ¿de qué tratará la nueva serie producida por Peacock y se encuentra en el mismo universo?

En el mundo del cine existen muchas series que se han ganado el corazón de las y los televidentes, y "The Office" es una de ellas; con un humor ahora "cancelable" y personajes icónicos, esta serie ha trascendido la barrera del tiempo. Gracias a esta nostalgia, la casa productora Peacock ha confirmado que se tiene planeada otra historia que se desarrollará en el mismo universo donde existe Michael Scott.

Sigue leyendo:

VIDEO: apasionada fan de "The Office" convierte su casa en el set y gasta una fortuna en ello

¿Jim Halpert eres tú? Rainn Wilson, actor de The Office, comparte una curiosa broma que le hicieron en hotel

¿De qué tratará la nueva serie del universo de "The Office"?

Aunque "The Office" comenzó como una serie británica, fue su popular remake estadounidense el que ha dejado una huella entre las y los amantes de las series, por lo que la nueva serie ya cuenta con grandes expectativas hechas por las y los fans, quienes pueden recordar estos momentos de diversión a través de plataformas como Prime Video y MAX. Pero a pesar de varios rumores sobre un posible remake, finalmente se confirmó la trama y quiénes serán los protagonistas de la nueva entrega.

Los personajes entrañables, las situaciones hilarantes y los momentos memorables de la serie continúan siendo celebrados y referenciados por fans de todo el mundo.

Fotografía: Pinterest/Mari Pataro.

De acuerdo con la casa productora Peacock, a pesar de que esta nueva serie sucederá en el mismo universo que "The Office", no será un reinicio del clásico en donde se usará el falso documental y de acuerdo con la sinopsis oficial: "el equipo de documentales que inmortalizó la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton está buscando un nuevo tema cuando descubren un periódico histórico del Medio Oeste moribundo y el editor intenta revivirlo con reporteros voluntarios".

La producción comenzará en julio y contará nuevamente con Greg Daniels liderando el equipo, junto a Michael Koman y hasta el momento se ha revelado que algunos de los protagonistas serán Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore, quienes encabezarán el reparto, aunque aún no se han revelado detalles sobre sus personajes.

Con un nuevo proyecto en marcha bajo la producción de Peacock, la influencia de este título en el mundo del entretenimiento sigue siendo profunda y perdurable.

Fotografía: Pinterest/tilbe sevval yildirim.

Otra de las dudas que ha carcomido la curiosidad de las y los fans, es si habrá apariciones especiales de algunos personajes de "The Office", pero hasta el momento no hay nada confirmado. E incluso Steve Carell (Michael Scott) reveló que no estará apareciendo en ningún capítulo de esta nueva serie: "estaré mirando pero no apareceré. Es simplemente algo nuevo y realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así".

¿Por qué "The Office" ha sido tan popular en los últimos años?

El viaje de "The Office" comenzó con su versión británica, una producción original de la BBC que debutó el 9 de julio de 2001, en ella, Ricky Gervais y Stephen Merchant lideraron este proyecto, presentando un enfoque innovador con el uso de un falso documental. La serie exploró la vida de los empleados de la empresa Wernham Hogg Paper Company a lo largo de dos temporadas, cada una compuesta por seis episodios.

Aunque inicialmente tuvo una audiencia modesta, su impacto cultural fue considerable.

Fotografía: Pinterest/The Office UK.

Pero la verdadera explosión de "The Office" llegó con el remake estadounidense, que finalmente consagró a sus actores y personajes en lo más alto de la televisión. Estrenada en marzo de 2005 y creada por Greg Daniels, la trama seguía a un grupo de trabajadores de una empresa de venta de papel en Scranton, Pensilvania. A lo largo de 9 temporadas y 201 episodios, la serie exploró una variedad de aventuras y polémicas, lideradas por el carismático y a veces repudiado jefe del departamento Michael Scott, interpretado por Steve Carell.

Junto a Carell, el elenco incluyó a Rainn Wilson como Dwight Schrute y John Krasinski como Jim Halpert. De la misma forma, la versión estadounidense ofreció una gama más amplia de personajes, lo que ayudó a consagrar a personas como Jenna Fischer y Mindy Kaling gracias a sus interpretaciones de Pam Beesly y Kelly Kapoor, respectivamente. El elenco se completa con Angela Kinsey, Kate Flannery, Ed Helms, Melora Hardin, BJ Novak y David Denman, entre otros.