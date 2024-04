El payaso Cupy agradece a judicial por ayudarlo a comprar unas botas cuando era niño y protegerse del frío | VIDEO

Cupy cuenta cómo fue que un judicial le cumplió uno de sus sueños Instagram: cupyelpayaso

Cupy es uno de los payasos más famosos de México en la actualidad, pero como muchos mexicanos no tuvo una infancia fácil. Antes de la fama y el dinero, fue un niño que no tenía para comprarse unas botas. El afamado payaso aprovechó que fue al podcast de Fernando Lozano para recordar ese emotivo momento donde un judicial le dio el dinero que necesitaba para que se pudiera comprar las botas por la que estaba trabajando.

El payasito comenzó su relato explicando que cuando era pequeño vendía gelatinas para poder comprase unas botas. La historia trasladaría a Cupy hace 35 años atrás, cuando las botas que quería costaban tan solo 50 pesos, pero eso era mucho dinero para lo que podía conseguir con su trabajo. Vendía gelatinas en la calle a 50 centavos.

Cupy explicó que uno de sus grandes sueños de pequeño era poder tener unas botas roper, pero la situación financiera no le daban dicha posibilidad. Mientras sus amiguitos jugaban en la calle, él estaba vendiendo gelatinas a fuera del mercado Juárez para poder juntar para sus botas, pero la misión no era tan sencilla como pacupyrecía. Fue gracias a un judicial que logró tener su botas.

Después de mucho trabajar, el payaso no lograba sacar el dinero para poder comprarse sus botas, pero un día, el judicial le preguntó que cuánto le faltaba para sacar el dinero que necesitaba para las botas. Todavía que faltaban como 20 pesos. El judicial decidió darle el dinero y le dijo que quería verlo andar con sus botas nuevas.

"Un día que hacía frío, creo que fue en octubre, el judicial me preguntó: '¿oye chino, cuánto te falta para las botas?' y yo le dije: 'nombre, todavía mucho, me faltan como 20 pesos'. Yo era un niño, mientras mis amigos jugaban, yo andaba chingándole en el centro. Yo me acuerdo que ese día, mientras yo sacaba las moneditas, el señor sacó dinero y me dijo: 'tenga mi gordo pa que se compre sus botas. Quiero que se las compre y lo quiero ver con ellas", relató mientras se le hacía un nudo en la garganta.