Hijo de Cepillín llama “soberbio” a Humberto Zurita por rechazar interpretar a su padre en bioserie: “Me da mucha pena”

Con más de 50 años de trayectoria, Cepillín fue uno de los artistas más destacados en la industria y ante esto su hijo externó el deseo de realizar una serie en la que el actor Humberto Zurita lo interpretara. Sin embargo, el actor se mostró reacio al ser cuestionado sobre el proyecto y esto molestó a González Jr que se lanzó en su contra tachándolo de “soberbio”.

¿Humberto Zurita rechaza interpretar a Cepillín?

En entrevista para el programa “De primera mano”, Humberto Zurita fue cuestionada sobre la posibilidad de interpretar al famoso payaso en su bioserie y aunque no lo descartó por completo mencionó que su agenda está llena este año; además, puntualizó en que tendría que leer antes el guión ya que no hace “cualquier cosa”.

“Tendría que conocer el guión porque las bioseries son un proyecto complicado. Las que han sacado siempre tienen problemas. No agarro el trabajo de cuánto me vas a pagar, siempre pido sinopsis de personajes, un plan general de grabación, los directores… No hago cualquier cosa”, dijo Zurita.

Hijo de Cepillín arremete contra Humberto Zurita

Ante las declaraciones del actor, Ricardo González Jr compartió en redes sociales un video con el que externa su molestia y lo tacha de “soberbio”. Además, destacó que no fue de su agrado la manera en la que Zurita se refirió al proyecto para el que fue contemplado por la familia debido al supuesto parecido físico que comparten.

“La verdad veo al señor muy soberbio. Me dio mucha pena. Siento que cuando llegas a cierta edad deberías ser más aterrizado, más humilde. Estás hablando del payaso más famoso de Latinoamérica, una persona que vendió más de 40 millones de discos (…) Yo le veo los rasgos, las facciones, similares a las de mi papá. No a la edad de los 30 o 40 años, sino en la tercera edad, que es en la que el señor está”, dijo González Jr.