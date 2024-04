Paul Stanley enfurece y abandona entrevista al ser cuestionado por la bioserie de Paco Stanley: "no me interesa"

Hace unas semanas te informamos que salieron a la luz las primeras imágenes de la bioserie del fallecido conductor de televisión, Paco Stanley. La producción será protagonizada por Belinda, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta, quienes recibieron opiniones divididas por sus caracterizaciones.

Ante esta situación Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, concedió una entrevista en la que habló de la bioserie que relatará la vida y obra de su padre. Las declaraciones del conductor del "programa Hoy" no pasaron desapercibidas para nadie y se volvieron virales en el mundo de la farándula.

En en encuentro con distintos medios de la farándula, compartido en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, Paul Stanley fue cuestionado por las fotografías que muestran el primer vistazo de la bioserie de su papá. En todo momento el conductor lució muy incómodo ante las preguntas.

Frente a las cámaras el conductor del "programa Hoy" y de "Miembros Al Aire" dijo que no quería hablar nada sobre ese tema. Ante la insistencia de los reporteros Paul Stanley habló un poco de sus vacaciones y los proyectos que encabeza en Televisa.

"No pienso hablar nada de eso, no me interesa", dijo el conductor.