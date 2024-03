"No lo puedo creer", Belinda reaparece tras problemas de salud para presumir canción con Enrique Iglesias

Belinda se ha robado toda la atención en las últimas semanas, ya que debido a problemas de salud fue hospitalizada y obligada a cancelar al menos dos conciertos; aunque no se han revelado más detalles sobre su actual estado o diagnóstico, recientemente su mamá dijo que han sido momentos difíciles y que la cantante tendría un tumor, aunque no se sabe más al respecto, como si es cancerígeno o no.

En medio de la preocupación que ha despertado en el mundo del espectáculo y hacia sus fans, la ojiverde ha reaparecido en redes sociales para dar una feliz y emocionante noticia con la que demuestra que la "princesa del pop" no parará de crecer musicalmente. Pues tras el éxito de su sencillo "Cactus", la ahora autodenominada "Belika" compartió con orgullo su nueva colaboración con Enrique Iglesias.

Aunque Belinda no ha dado declaraciones sobre su delicado estado de salud, hace unas horas tomó Instagram como la plataforma en la que mandaría un nuevo mensaje en el que se dijo muy emocionada, pues no cualquier persona logra una colaboración con Enrique Iglesias, uno de los mejores cantantes. Por supuesto, al estrenar un nuevo tema en colaboración, dijo:

Este fue el breve comentario que compartió la también actriz sin dar mayores detalles al respecto o fotos como lo ha hecho en el pasado. En cambio, apostó por la portada del nuevo disco del cantante, así como el enlace para que sus fans pudieran escuchar el tema.

La canción que están estrenando los intérpretes es "Llórame un río", misma en la que una decepción amorosa se hace presente y si todavía no la escuchas, aquí te la compartimos y también la letra que está causando sensación entre los admiradores de Belinda y Enrique Iglesias.

No sé, lo que nos pasó

Que un instante se nos fue el amor

y el frío llegó

Yo no sé

Pero también

A mí me sucedió

No tiene explicación

Déjala ir, es lo mejor

Tiene momentos el amor

La flor se marchitó

Y se perdió el color

Ya no es el cielo azul de antes

Todo el amor que me robaste

Dejó mi alma vacía

Y múltiples heridas

Como era de cristal el cielo

Se me rompió y ahora hay vidrios en el suelo

Solo hay vidrios en el suelo.

Porque yo tengo la razón

Llórame un río

Para aliviar mi corazón

Llórame un río

Y si me quieres

De nuevo en tu cama

Llórame un río

Mirar el cielo en las noches

Esperar las mañanas conmigo

Y si extrañas mis canciones

Llórame un río

Tú pretendías desafiarme

Y hasta cambiarme por el mar

Y yo me río Dime qué fue

La espina o la flor

En una rosa roja que dejó

Herida y dolor

Vivo pensando

Vivo pensando Imaginando cómo pudo ser

Que de repente dejó de existir

Todo el amor que le entregué

Y la ternura que nos daba vuelta

Y la ternura que nos daba vuelta

Y la locura detrás de la puerta

Y la locura detrás de la puerta

Porque yo tengo la razón

Llórame un río

Para aliviar mi corazón

Ven, llórame un río

Y si me quieres de nuevo en tu cama

Ven, llórame un río

Mirar el cielo en la noche

Esperar la mañana contigo

Y si extrañas mis canciones

Ven, llórame un río

Tú pretendías desafiarme

Pero al cambiarme por el mar

Tal vez me río Oh oh, oh oh

En vez de llorar, me río Oh oh, oh oh

En vez de llorar, me río