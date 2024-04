La Divaza causa polémica al señalar a Alfredo Adame como su sugar daddy: "me mandó sacar"

No cabe duda que "La Casa de los Famosos 4" es el reality show del momento y el más comentado, especialmente por las distintas polémicas que se han vivido en el hogar en el que se albergan distintas celebridades tanto de la televisión como del Internet. Aunque los fans no han estado del todo contento con las decisiones que se han tomado, como la salida de algunos miembros como La Divaza o Alfredo Adame, otros más comentan a detalle todo lo que ocurre fuera y dentro de esta residencia.

Una de las últimas polémicas fue protagonizada precisamente por estas dos figuras del espectáculo y los admiradores del influencer no están nada contentos. ¿La razón?, la actitud y comentarios que el actor y exgalán de telenovelas ha tenido dentro y fuera del reality show, así como de la cercanía que el youtuber demostró tener con él, luego de los dimes y diretes dentro de LCDLF.

La Divaza llama "sugar daddy" a Alfredo Adame y las redes estallan

La mañana de este domingo el nombre de La Divaza se volvió tendencia en X, antes Twitter, por un video viral que el influencer compartió en su cuenta oficial de Instagram en donde se muestra muy amigo de Alfredo Adame, algo que no fue del agrado de sus fans, quienes incluso recordaron algunos de los comentarios despectivos con los que el actor se refirió a la celebridad de las redes.

Fue durante la gala con los posicionamientos de todos los miembros restantes de "La Casa de los Famosos 4" donde el también cantante hizo las declaraciones, que a su vez compartió en una historia de Instagram. En el video se le ve junto al exconductor de "Hoy" antes de asegurar que fue gracias a él, su "sugar", por quien ahora él mismo ya no es participante del reality.

"La verdadera razón por la que salí es porque mi sugar me mandó sacar", dice La Divaza; por su parte, Alfredo Adame añade: "Exactamente, ya queríamos a La Divaza fuera porque ya se estaba pasando de trucha allá adentro con el Romeh y con... vas a ver".

El video salió del perfil del influencer a otras plataformas y sus fans no dudaron en mostrar su descontento con la amistad que se generó con el actor de 65 años. "Les veo juntos y todavía me acuerdo lo mucho que me quejé y la impotencia que me dio cuando le dijo a Divaza que atacaba como un hombre pero se defendía como mujer", escribió un fan en X.

"Quedé así (emoji de payaso) al ver este video de risitas llamándole sugardaddy, como quedarán todos los que ayer alzaron la voz cuando en dos semanas Ariadna perdone a Lupillo y le diga que no fue nada, que era todo un juego", agregó. Por otro lado, en las respuestas se leen opiniones como "son peores fuera que dentro"; "estas cosas no las entiendo, no me vengan con lo del perdón", "Divaza una decepción total", "ya me dirás luego con qué cara te vas a defender de algo, patético se me queda corto" y "esta gente no tiene dignidad alguna".