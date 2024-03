Lapizito revela que trabajó 1 año en sabazado sin que le pagaran "ya sabes como es esto"

Lapizito sigue dejando de qué hablar después de su participación en LOL. Después de su buena participación en la serie de Prime Video, el payaso ha sido invitado a diversos podcast y entrevistas para hablar de sus inicios y sobre lo que vivió dentro del proyecto de Eugenio Derbez. Ahora explicó que cuando entró a Sabadazo no le pagaban.

Fue durante la entrevista con Jonathan Vest, mejor conocido como 'Gusgri' en redes sociales, que Lapizito reveló que pasó un año dentro del programa junto a Omar Chaparro y Cecilia Galeano donde no recibió un solo peso por sus participaciones. La realidad es que no lo tomó a mal, o eso hizo creer, ya que aseguró que es como pagar su derecho de piso.

Lapizito no cobró un año en Sabadazo

El payaso comenzó explicando como fue que consiguió quedarse en el programa de Televisa. Fue Omar Chaparro, en personaje de Pamela todavía, que le dijo a Lapizito que si quería quedarse, a lo que él contestó que sí. No sabe si fue ese el motivo por el que los productores decidieron mantenerlo en el programa, eso sí, fue un año sin recibir un peso por estar en televisión nacional.

"Omar Chaparro me dijo: '¿Quieres quedarte?' y yo dije: 'sí'. (...) y a lo mejor fue eso", comenzó Lapizito a lo que agregó: "No, no había paga. Nosotros, neta, pasamos un año sin que nos pagaran, pero pues como en todas las chambas, me entiendes. Eso uso de piso. No se da todo de la noche a la mañana", expresó.

Mejoramos la lectura en la escuela por el teleprompter

El comediante aseguró que no podía exigir una paga cuando no sabían usar el chicharito o el teleprompter. Posteriormente dejó claro que gracias a trabajar en Sabadazo fue que comenzó a mejorar la lectura en la escuela. Dentro de su relato recordó que la idea era hacerlo bien y no equivocarse como Pedrito Sola. Para Lapizito, Sabadazo fue su escuela para los medios de comunicación.