Año bisiesto: los 8 signos zodiacales que recibirán un golpe de riqueza y prosperidad desde hoy y hasta el 7 de abril

A través de las predicciones podemos conocer el porvenir para los próximos días en los ámbitos del dinero, la salud, el amor y el trabajo. La valoración personalizada en todos estos aspectos te permitirá tener una visión detallada de la fortuna que te depara y decidir cómo actuar según esa información.

El horóscopo indica que varios signos del zodiaco despiden la semana de muy buen humor porque la Luna y Mercurio forman una red energética para que sus mentes fluyan fácilmente y puedan manifestar gratitud y prosperidad. Ellos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Libra, Escorpio, Capricornio y Acuario.

Los signos que tendrán una temporada de prosperidad

1. Aries

Han sido días difíciles por todos los contratiempos que se te presentaron en los negocios, pero a partir de este momento las cosas van a cambiar para bien y tendrán mejores perspectivas. En el amor, no dejes que las diferencias con tu pareja pasen mucho tiempo sin ser conversadas, procura que no se rompan esos lazos de confianza que tanto les costó lograr. Goza con salud la temporada próspera que se avecina.

2. Tauro

Es una semana de cambios y por eso es necesario que te tomes las cosas con calma, paciencia y mucha tolerancia en el plano laboral. En el amor, trata de sanar tu corazón y dejar el pasado atrás para que lleguen nuevas oportunidades a tu vida. La comunicación mejora y barre con hábitos negativos, los astros predicen una gran semana para hacer crecer tu fortuna.

3. Géminis

Vienes de situaciones complicadas en el plano laboral, pero las cosas empiezan a cambiar y a tener un panorama más claro y con mejores perspectivas. Disfruta de una salida con tus amigos y aprovecha para desahogarte por esa pena que llevas en el corazón. Y recuerda que la prosperidad no es exclusiva de las personas que tienen a su nombre grandes sumas de dinero o abundantes bienes materiales, sino que responde a cuestiones muy propias de cada una, que tienen relación con sus expectativas y sus ambiciones.

4. Cáncer

Aparecerá la oportunidad de invertir en un negocio que pareciera ser rentable, pero antes reflexiona muy bien qué quieres hacer para que no te lleves un disgusto. En el amor, sé muy prudente a la hora de plantear soluciones a los problemas que tienes con tu pareja para evitar herir su corazón. Un individuo que no consigue satisfacer sus necesidades básicas es probable que no consiga sentirse próspero, trabaja duro y conseguirás ese bienestar que mereces.

Riqueza y fortuna para 8 signos del zodíaco. Fuente: El Heraldo de México

5. Libra

Inicias una nueva etapa en el plano laboral que llega con muy buenas perspectivas y que traerá bienestar y prosperidad. Recuerda que el enriquecimiento no corrompe a una persona, sino que simplemente amplifica sus virtudes y defectos. Ahorrar debe ser tu principal objetivo. Alguien de tu familia necesitará de todo tu apoyo, ayúdalo que el universo te compensará por la bondad y el cariño.

6. Escorpio

Trata de salir de la rutina y disfrutar de buenos momentos con amigos. Tu corazón lo agradecerá. Al final estamos hablando de actitudes ante la vida, de proyectos que nos definen como seres humanos, y el dinero sólo es el combustible que los alimenta. Intenta no malgastar tu tiempo en conversaciones que no te conducen a nada y recuerda que, si estás seguro de tus ideas y decisiones, no tendrás que convencer a nadie de nada, si mantienes esto en tu mente, te evitarás muchos problemas.

7. Capricornio

Hoy es un momento muy especial porque presentas ese proyecto en el que pusiste todo tu esfuerzo y dedicación. Brillarás como nunca y lograrás esa meta que tanto deseas. Consejo: los que basan la prosperidad sólo en las finanzas olvidan otros tesoros más importantes: ser rico en amigos, en buenos actos, en experiencias, en ideas útiles para la sociedad. También todo esto es prosperidad.

8. Acuario

Oportunidades te llegan en el plano laboral y debes evaluarlas con mucho detenimiento para que no vayas a tomar decisiones desacertadas. La abundancia monetaria tiene una importancia relativa. Abre muchas puertas, pero también aumenta la sed de liquidez para mantener lo que se ha conseguido. Poseer muchas cosas sale caro. Ten los ojos abiertos y el corazón dispuesto para recibir un baño de fortuna.

