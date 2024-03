Primer eclipse lunar: estos 5 signos zodiacales serán inundados de éxito y prosperidad del 24 al 31 de marzo

Aries (21 de marzo al 19 de abril): Afortunadamente aún tienes fortalecida tu voluntad y nadie te privará lograr tus metas. Solo deberás tratar de evitar estos encuentros con esas situaciones que te vulneran. Saldrás adelante, siempre y cuando estés dispuesto a empezar desde cero otra vez. Cada vez que piensen en caer, recuerda todo el esfuerzo que echarás por la borda.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio): Una injusticia hará que tu ira se desborde y quizá la verborrea te meta en líos. Tendrás que trabajar en cómo manejar la cólera para que estos episodios no tengan tanta repercusión en tu salud y tus relaciones interpersonales. No obstante, sos más fuerte de lo que crees y las buenas noticias no tardarán en llegar.

Los signos que acá mostramos tienen por delante grandes beneficios.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Cuida muy bien tus bienes, porque hay quienes buscarán sacarte todo lo que has ganado por ser capaz y paciente. Tienes que ser una persona precavida, desconfiar de los desconocidos que se acerca y siempre mantener en resguardo lo que tienes.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Tu última cita no fue de lo mejor, pero con el tiempo ella verá que fue en vano dejarte ir y hasta es posible que tengas tan buena suerte en el amor que esa persona que no te valoro maldiga el momento en el que te dejo pagando la cuenta. Busca a Cupido a través de referencias de tus amigos o personas que sean de tu entera confianza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Sacarás mal las cuentas pero para bien, ya que te darás cuenta que te sobrará dinero. Todo estará cubierto, y harás gastos que antes no podias lo que te desestabilizará las finanzas y tendrás que endeudarte para tratar de cubrir todo. No obstante, será una inversión que se recuperará con un dinero que llegará del cielo.

