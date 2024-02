EDC MÉXICO 2024: 300 mil personas se reúnen a celebrar la música

El Electric Daisy Carnival o EDC por sus siglas en inglés, es uno de los festivales de música electrónica más importante de Latinoamérica, el cual cumple 10 años de celebrarse en México.

Para esta edición se espera la asistencia de más 300 mil personas que podrán disfrutar de los 175 artistas en todos los los escenarios dispuestos para asegurar la máxima diversión y entretenimiento.

Los mejores outfits están en el EDC 2024

Algunos de los asistentes lucen sus mejores outfits que representa su personalidad única en el festival. Ana y Paula afirman que el diseño que portan los tomaron de ideas de años anteriores, videos de redes sociales como TikTok y Pinterest principalmente.

"Todo lo que usamos en años anteriores, lo vamos recolectando también rehusándolo, hay que ser ecologistas, entonces, son las ideas que sacamos. Venimos con más amigos, allá nos ponemos de acuerdo a ver a donde nos dirigimos".

Un festival con gran importancia para los asistentes

Otros como Christopher acuden al evento con los famosos tótems que son extensiones de su personalidad y pueden estar dedicados a personas muy especial.

Christopher realizó el suyo como un homenaje a su padre que falleció hace algunos años y que siempre lo acompañó a distintos eventos de música. "Él siempre me dijo que me quería acompañar a todo lo que a mi me gusta"