Cuánto cuesta usar los lockers en EDC 2024; conoce cómo "apartar" un espacio

La cuenta regresiva para el Electric Daisy Carnival está por comenzar porque el evento de música electrónica será del 23 al 25 de febrero en el Autódromo Hermanos Hernández. Como sucede año con año, en este EDC 2024 se contará con diversos servicios y medidas de seguridad para salvaguardar a los asistentes.

Como parte de las medidas, el evento contará con la renta de lockers, informa en su sitio oficial de México. "Guarda tus cosas de una manera segura en EDC México. Podrás utilizar los lockers ilimitadamente durante el fin de semana, meter y sacar tus cosas cuantas veces quieras e incluso compartir espacio con tus amigos", se lee en la página del evento.

A fin de ofrecerles seguridad y comodidad a los asistentes del EDC 2024, un servicio que se ofrece es la renta de lockers. EDC México.

¿Cómo puedo usar los lockers de EDC 2024?

Al tratarse de un servicio adicional, el uso de los lockers tiene un costo de 321 pesos por día. Sin embargo, la disponibilidad está reduciendo considerablemente debido a la cercanía del EDC 2024. Para obtener información de los lockers, se tiene que ingresar a Ticketmaster, donde se especifica qué espacios quedan disponibles.

De entrada, ya no está disponible la opción para comprar este servicio para los tres días por una tarifa preferencial. Por lo tanto, únicamente se puede verificar la disponibilidad por día. En el caso del viernes, ya no hay boletos, así que sólo queda cupo para los días sábado y domingo.

Este servicio se puede adquirir en Ticketmaster, pero se tiene que verificar la disponibilidad. EDC México.

¿Qué se puede guardar en los lockers de EDC 2024?

En el sitio de EDC se especifica que los lockers miden 43 cms de altura, 37 cms de ancho y 46 cms de profundidad. Se pueden guardar los objetos personales para no estar cargando con ellos. Además, el espacio no es exclusivo para una persona, sino que se puede compartir con alguien más para sacarle mayor provecho y no hacer un gasto mayor.

Los organizadores del evento indican que los lockers funcionan como punto de reunión para los grupos, lo que evita "perderse" debido entre la gran cantidad de personas que asisten. El año pasado hubo un aforo de 300 mil personas, y se espera que el EDC 2024 rebase esta cifra, sobre todo porque el evento suma más personas cada año ante las presentaciones de artistas mexicanos y extranjeros.