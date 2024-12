Empleado de Six Flags enamora a los visitantes cantando para hacer: "le late machín su chamba" | VIDEO

Un empleado de Six Flags acaba de ganarse el corazón de todos los visitantes del parque de diversiones y también de los usuarios de redes sociales, pues demostró que el horario laboral puede ser el más divertido si se tiene la mejor actitud, es decir, el mantenerse siempre alegre y con energía para disfrutar de la vida. De hecho, esta chispa de alegría no sólo le facilita el día a día, sino que también le permite robarle sonrisas a algunos.

En un video que se volvió viral en TikTok se observa al joven cantando con mucho sentimiento y a apella, es decir, únicamente con su voz sin que haya pista de fondo. Fue esto precisamente lo que enamoró a muchos de los visitantes, quienes no dudaron en grabar el momento y difundirlo en redes sociales. ¿La novedad?, que muchos reconocieron a este empleado de Six Flags y aseguran que esta no es la primera vez que impacta cantando con mucho, pero mucho sentimiento.

El usuario de TikTok @alex06cs fue quien compartió el video del empleado sorprendiendo a todos con su voz, una grabación que rápidamente se volvió viral en la plataforma. Las imágenes muestran la fila de espera en una de las atracciones del parque diversiones, mientras que el empleado junto a un compañero se mantienen en la cabina para monitorear el correcto recorrido del juego, pero el trabajador aún no identificado sostiene el micrófono para cantar.

El clip publicado este fin de semana lo muestra interpretando "Mi razón de ser" de la Banda MS, mientras canta a todo pulmón y de fondo las bocinas con las ya características indicaciones del parque. Por su parte, un compañero escucha con mucha atención y los visitantes en la fila se mantienen entretenidos y disfrutando el show mientras esperan por su turno de subir a las atracciones de Six Flags.

Así se vivió el momento. (Foto: TikTok @alex06cs)

Empleado de Six Flags se hace viral por cantar a los visitantes

Un video viral de TikTok muestra a un empleado de Six Flags cantando "Mi razón de ser" de la Banda MS para animar a los visitantes que se encuentran haciendo fila para disfrutar de la atracción; la grabación se volvió tan icónica en redes sociales que ha recibido todo tipo de comentarios positivos por parte de los internautas, quienes agradecen al joven por su entusiasmo a la hora de trabajar.

"Ese we siempre está cantando, está en supergirl", "yo una vez le dije: '¿te sabes la de en silencio?' y si cantó una", "ayer fui y no lo escuché cantar", "también en el Joker siempre están cantando", "el otro imaginándose la canción", "México es tan surrealista", "cuando esté enamorado no diré nada pero habrá señales", "el de azul sentía la vibe de la rola", "me tocó verlo en vivo" y "uno la canta y el otro la vive".

Esta es la primera vez que se viralizan videos como este en el que los empleados del parque disfrutan de su trabajo y toman los micrófonos para interactuar con el público, ya sea al animarlos o para ponerse a cantar, como ocurrió en este reciente caso viral en el que los internautas afirmaron que al trabajador, "le late machín su chamba".

