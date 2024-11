¡Adiós, vaquero! Six Flags anuncia el cierre del juego "Boomerang" y anuncia el ÚLTIMO DÍA para disfrutarlo

Si Six Flags es uno de tus lugares favoritos de la Ciudad de México porque te hacer regresar a la vida con cada grito y voltereta de cabeza en sus juegos mecánicos esto te interesa, pues el famoso parque de diversiones acaba de anunciar nuevos cambios en sus instalaciones. Hace unas horas dio a conocer que se despiden e la atracción Boomerang, una de las más antiguas y favoritas de los visitantes y si bien la noticia es triste por sí sola, te desgarrará saber que sólo quedan pocos días para subirte por última vez.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Six Flags México anunció el cierre definitivo del juego Boomerang, una noticia que no fue bien recibida en redes sociales, en especial por parte de los que esta montaña rusa era su preferida. Pero para rendirle una despedida digna, el parque recordó un poco de la historia de este juego mecánico que todos reconocen por sus giros, su velocidad y sus brillantes colores verde y morado.

Desde sus historias de Instagram compartieron algunas fotos antiguas de esta atracción en las que recordaron que quizás muchos de los actuales visitantes ni siquiera habían nacido cuando el Boomerang ya estaba de pie y listo para hacer gritar a las personas, pero como parte de las renovaciones del parque, no llegará ni al mes de diciembre. Aunque la empresa no detalló las razones de la decisión, sí invitó a los fans a subirse a la atracción por última vez.

"Tal vez eras muy pequeño para acordarte o quizá todavía no nacías. Pero Boomerang ha esta con nosotros... ¡Desde que inauguramos el parque! Y este fin de semana es su último fin de semana", se lee en un mensaje en el que también añadieron: "¡Te vamos a extrañar! ¡Ven a despedirte de Boomerang este fin de semana".

Así se dio a conocer la triste noticia. (Foto: IG @sixflagsmexico)

Six Flags anuncia el cierre del juego mecánico Boomerang

En un breve comunicado, la empresa de Six Flags dio a conocer que cerrarán el juego de Boomerang, uno de los más icónicos dentro del lugar, este cambio se suma a las nuevas y muchas renovaciones que se han hecho en los últimos años para brindar una mejor experiencia en el parque de diversiones Sin dar demasiados detalles, la sede en México invitó a sus socios a visitar y subirse por última vez a la atracción.

"Boomerang nos ha dado un sinfín de recuerdos, risas y GRITOOOOOOOS. Por ello, este fin de semana merece la mejor de las despedidas. ¿Te esperamos?", escribió Six Flags en Instagram.

¿Cuándo es el último día para subirse al Boomerang de Six Flags?

De acuerdo con los detalles que se tienen hasta ahora, el último fin de semana de noviembre será la última oportunidad para que las personas amantes del Boomerang lo disfruten por última vez. En el comunicado que compartió la empresa invitaron a todos a despedirse; sin embargo, habrá una preferencia para aquellos que son socios o tienen membresía. Conoce los detalles para que vivas la experiencia.

Horario exclusivo de 9:00 am a 10:30 para los socios y socias del Pase Anual o Membresía; aplica los días sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre.

¡Hasta siempre! (Foto: FB Six Flags)

¿Por qué Six Flags cerró el Boomerang?

Tras dar a conocer que cerrarán el juego de diversiones Boomerang, Six Flags no compartió detalles sobre la decisión; sin embargo, esta no es la primera vez que toman una decisión como esta, ya que conforme a las novedades, la instalación de nuevos juegos mecánicos y la renovación de sus instalaciones en México. Además de esta nueva clausura, en años anteriores se han cerrado otras atracciones como:

Le Mans

Vudú

Catapulta

Curandero

Huracán

Viaje Inesperado

Chos

Enterpise

La mansión de la Llorona

Cabaña del Tío Chueco

Tren de Santa Fe

El Castillo de Mario Bros

Dolphin Discovery: Dolphin Swim

¿Qué es Boomerang de Six Flags?

Boomerang es un juego de atracciones de Six Flags que estuvo instalado desde que el parque abrió; sin embargo, en noviembre de 2024 se anunció su cierre, convirtiéndose el primero de diciembre en el último día que los visitantes se pudieron subir. Esta atracción se encontraba en la Villa Hollywood y está pensado en el boomerang de los aborígenes australianos que lo usaban para cazar.

Lo que hacía de este juego uno de los favoritos era que se trataba de una montaña rusa con giros sorprendentes y que alcanzaba una altura de hasta 37 metros, pero que al llegar al final, hacía a los visitantes gritar al realizar el mismo recorrido de reversa.

