Kim Migneault, novia de Sonrix, manda mensaje tras hospitalización y cirugía del influencer: "tengo fe"

Jorge Iván Hernández, mejor conocido en redes sociales como Sonrix, causó preocupación la tarde del domingo cuando apareció en su cuenta oficial de Instagram recostado en la camilla de un hospital y con el brazo enyesado, así como un rostro de cansancio que acompañó con un breve discurso en el que dio a conocer que sufrió un accidente por el que lo tendrían que operar de emergencia. Por lo anterior, aclaró, se verá obligado a ausentarse del Internet por un tiempo; luego de este breve comunicado, no se dio a conocer más sobre su estado de salud.

Al menos hasta la madrugada de este lunes cuando su novia, Kim Migneault apareció en sus historias de Instagram con un mensaje que así como resulta esperanzador, también despertó la preocupación de algunos. Aunque en pocas palabras la también creadora de contenido reveló que si bien la cirugía de emergencia aparentemente salió bien, prefería no adelantarse al diagnóstico y comunicado de los médicos; por su parte, Sonrix sigue ausente y sus fans le desean una pronta recuperación.

A través de sus historias de Instagram, Kim Migneault compartió una selfie en la que se aprecia su rostro visiblemente cansado y pasada la media noche para tranquilizar a los fans por el estado de salud de su pareja. Asimismo, agradeció por los mensajes que han recibido y dio unas palabras esperanzadoras, aunque se mostró vulnerable al añadir que no está lista para enfrentar momentos como este.

"Gracias por estar pendiente no me quiero avanzar, pero pareciera que todo estuvo bien, hay que esperar y seguir siendo positivos pero mañana será otro día. Ay, dios mío, mi corazoncito no está par los días así... Pero tengo fe que mañana todo estará mejor. Les deseo una linda noche, cuídense mucho", escribió la novia de Sonrix.