Victoria de Alessandros Racing en el inicio de la Copa TC2000

La fecha 1 de la Copa TC2000 que se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, resultó favorable para la escudería Alessandros Racing/ Heraldo Media Group, que se adjudicó la primera victoria del año, en las manos de Giovanni Rodrigo, que a bordo del auto #29, se mostró prácticamente imbatible durante la prueba.

El equipo Alessandros Racing/Heraldo Media Group, con los colores de Grupo Andrade, Fipresta, Gestomex, Big Bola y Global Jet Set, tuvo en pista a cuatro autos que salieron al trazado del autódromo capitalino con la firme intención de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, pero quien tomó la batuta desde el inicio de la jornada, fue Rodrigo, quien realizó una extraordinaria sesión de calificación y que quedó a solo 0.048 de la pole, pero el ritmo que mostró le elevó la confianza y se dispuso a entregar cuerpo y alma en la carrera.

El #29 se convirtió en una verdadera muralla

Giovanni Rodrigo, dijo: “Nos llevamos la primera victoria del año, nos preparamos para eso y logramos el resultado"

El Gran Premio Javier Jiménez, fecha 1 de la Copa Notiauto, se corrió en el Circuito Nacional Fórmula E, de 4,296 metros de distancia el cual contó con 19 curvas de alto grado de complejidad que fueron entendidas a la perfección por Giovanni que desde el arranque de competencia se colocó al frente del contingente, venciendo al hombre de la pole antes de que se completara el primer giro.

En adelante, el #29 se mostró estable y gracias al manejo de Giovanni se mantuvo en la punta al concluir el primer stage. Al presentarse el cambio de pilotos, sabía que debía mantener su ritmo para poder permanecer al frente, pero al llegar un descuido, al completarse el giro 18 perdió la punta y se fue hasta el tercer sitio, luego de que también su compañero de equipo Elliot Van Rankin, del auto #18 vio el hueco en la defensa de Rodrigo para colocarse segundo.

Van Rankin, tomó el segundo turno luego de que su compañero Fer Pérez hiciera un trabajo perfecto en pista, incluso se puso al frente del pelotón, pero ante el ritmo contundente que mostró Giovanni al momento de regresar a la batalla, no pudo hacer más y una vuelta adelante volvió a la segunda plaza.

Alessandros Racing/ Heraldo Media Group, coloca dos de sus autos en el top-5

Desde ese momento el #29 se convirtió en una verdadera muralla, cerrando cada ventana y a pesar de que Elliot buscó cada oportunidad para regresar al frente no pudo mermar el manejo del puntero. Sin embargo, cuando se disputaba el último giro de la competencia pactada a 70 minutos, Van Rankin fue rebasado antes de llegar a la sección de las “S”, batalla que aprovechó Rodrigo para enfilarse por la bandera a cuadros, y tras cumplir 23 vueltas recibió su primera bandera a cuadros del año con una ventaja de 2.907, sobre el segundo lugar, mientras que Elliot culminó en tercero.

Originalmente, Alessandros Racing había concretado el 1-3, pero tras una sanción por parte de los comisionados por una aparente falta, se le impuso una penalización de dos posiciones luego de “tener fallas en revisión técnica”, decisión que será impugnada por parte del equipo, ya que el auto #18 está alineado a lo estipulado en el reglamento, cumpliendo los parámetros de caballos de fuerza y las mediciones en el dinamómetro a potencia máxima, pruebas que se realizan al culminar la competencia. Por lo tanto, el equipo buscará recuperar los puntos restados, considerando que no existen motivos para la penalización aplicada, de acuerdo con la literalidad del reglamento.

Ante estos resultados extraoficiales y en espera a que se resuelva la controversia, el equipo Alessandros Racing/ Heraldo Media Group, coloca dos de sus autos en el top-5, siendo la victoria una muestra de su poderío en pista y que serán protagonistas al título este año.

Sobre la victoria en la fecha 1, Giovanni Rodrigo, dijo: “Nos llevamos la primera victoria del año, nos preparamos para eso y logramos el resultado, afortunadamente no se me olvidó manejar, pensé que lo había olvidado, pero no. Gracias especiales a la “Chiquita” que hizo un gran trabajo en el auto, al igual que todo el equipo, lo dejaron perfecto y yo solo le di el camino. Fue también un súper duelo con Elliot, fue una carrera muy limpia, sana y verdaderamente divertidísima, me divertí como “enano” y empezar el año así es muy grato y la verdad vamos a tratar de pelear por el campeonato”.

Alessandros Racing/ Heraldo media Group, también tuvo en pista los autos: #62 de Michel Garrido y Nicolas Bazzani, que cerró en P12; mientras que el #28 de Rubén Rovelo y Michel Garrido cerró en P15; finalmente el #19 de Nicolas Bazzani y Alejandro Sánchez se colocó P17, todos ellos defendiendo los colores de Grupo Andrade, Fipresta, Gestomex, Big Bola y Global Jet Set.

