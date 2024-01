Bares góticos en la CDMX: 3 lugares para bailar y disfrutar de eventos culturales

Si algo tiene la Cuidad de México es una gran variedad de bares para todo tipo de gustos musicales, los hay para quienes disfrutan de la salsa, la cumbia, así como para quienes prefieren el high energy, pop, reguetón, rock de los ochenta, así como para quienes prefieren el reggae, el funk, afrobeats, brasilera y muchos más.

Sin embargo si lo que estás buscando es un espacio donde poder disfrutar de música gótica y otros ritmos como el synth pop, electrodark, cold wave o new wave, aquí conocerás tres lugares en los que podrás dar rienda suelta a tu lado oscuro y disfrutar de música que ha sido parte importante de la subcultura gótica.

En la CDMX hay diversos bares ideales para quienes son fans de la música gótica. Foto: Facebook/La UTA

3 bares en la CDMX para escuchar música gótica

Dada x Club: En este bar puedes disfrutar de música gótica, pero también EBM, synth pop, future pop o pustpunk. Se ubica en Av. Cuauhtémoc 39, La Romita, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Aquí también puedes disfrutar de otros eventos especiales como festivales de cortometrajes y ventas de grabados, playeras e ilustraciones. Además organizan performances o proyecciones de películas, talleres de creación literaria, festivales vampíricos, y se venden discos, artesanías, ropa y libros. Hace unos años se encontraba ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.

El próximo 27 de enero habrá evento de diversos géneros electrónicos. Foto: Especial

La UTA: se ubica en Av. Insurgentes Norte 134, Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí lo que llama la atención de sus seguidores son sus decoraciones góticas.En este sitio también se realizan tributos a bandas como The Smiths, Joy Division, y hay performances, proyecciones de películas, djs especiales que ponen a bailar a los asistentes metal industrial, música de los ochenta. Incluso se rinden tributos a bandas como Therion o Epica.

La UTA es uno de esos bares que todo gótico debe visitar al menos una vez. Foto. Especial

El Real Under: en este lugar localizado al sur de la ciudad, podrás disfrutar de música gótica, postpunk y new wave. En ocasiones rinden tributos a bandas emblemáticas como The Cure, Joy Division o Bauhaus. En él también se realizan actividades culturales como proyecciones de películas o documentales, hay cursos de tarot, clases de violín o violonchelo. Se ubica en la Av. División del Norte 3003, Colonia el Rosedal, en la alcaldía Coyoacán. Por ejemplo, el próximo 27 de enero se llevará a cabo un evento especial "A Night of a Thousand Vampires", en el que habrá una proyección y rock gótico de la vieja escuela.