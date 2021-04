¡Extremo! Chica gótica se convierte en una Barbie humana y su novio no la reconoce

A través de las redes sociales, circula uno de los cambios más inesperados que una chica gótica se hubiera dejado someter; experimentar con su estilo, dejando su aterrador y oscuro look, por el de una chica modelo tipo "Barbie", lleno de mucho rosa, y colores pastel.

Se trata de Aryn, mejor conocida en Instagram como "Vampryn", quien se caracteriza por tener un estilo gótico, lleno de mucho maquillaje para parecer a un muerto, mucho al estilo de Marilyn Manson, y por ello, ha conseguido más de 50 mil seguidores en esta red social.

Sin embargo, esta vez llegó muy lejos, al experimentar con algo que juró destruir en su interior; ser una niña fresa de Instagram. Así que en el canal de Youtube, Truly, la influencer gótica dejó de serlo, recibiendo a una experta en maquillaje de moda y glamour, quitando todo lo oscuro y tétrico por algo más "girly", desde su maquillaje y ropa, hasta su cabello.

Fue así como la maquilladora, Melanie Viger, visitó la casa de Vampryn para realizar la transformación y que quedara irreconocible. Viger le dio un bronceado, pestañas postizas largas y un look más fresco para sorprender a su hermana y a su novio, Connor, quien nunca había conocido la anterior faceta de Aryn que no fuera oscura y gótica.

Aryn le mostró a su hermana y a su novio, el nuevo look de chica fresa. Connor sin palabras, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, y lo primero que dijo fue; "regrésenla a como estaba".

Por su parte, la hermana de Vampryn señalaba que "era como si una Barbie se hubiera comido a Aryn", mientras que ella misma insistía en que extrañaba no tener cejas y eso era lo que más le costaría asimilar.

"Sin ofender, me gusta cómo se ve el vestido pero no me gusta el color, no me gusta la peluca, no me gusta tener cejas. Me veo rara. Me veo como una mujer adulta. No me gusta eso", insistía Vampryn muy nerviosa y casi molesta.