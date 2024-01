3 bandas góticas imperdibles para dar rienda suelta a tu lado oscuro y melancólico

Si te gusta la música gótica o quieres adentrarte en ella, hay tres bandas emblemáticas que sí o sí debes conocer. Una es de Estados Unidos, otra de Noruega y una más de Países Bajos, pero todas ellas han sido fundamentales dentro de esta subcultura que surgió en Reino Unido a finales de la década de los setenta y en la que destaca un estilo musical con elementos melancólicos, así como una vestimenta en la que predomina el color negro como símbolo de la muerte, el luto, el duelo, la tristeza y el misterio.

Si bien algunas de las personas que forman parte de este movimiento cultural suelen tener una visión pesimista sobre la humanidad, hay otras que aseguran que eso es sólo un estereotipo. Lo que es cierto es que quienes se denominan a sí mismos como "góticos" o "darks", son amantes de múltiples manifestaciones artísticas como la pintura, la poesía, la literatura de terror, el dibujo y la música, particularmente en esta última destacan las canciones con una mirada trágica y nihilista sobre la vida.

En esta subcultura, algunas personas suelen vestir en tonos oscuros para simbolizar el duelo. Foto: Pixabay

¿Qué bandas de música escuchan los góticos?

Antes de saber cuáles son algunas de las agrupaciones más representativas de esta subcultura, es importante señalar que en la escena gótica también se tiende al individualismo , a la soledad y hay una fuerte inclinación hacia el pasado, así como a la literatura o cine de vampiros, como Nosferatu.

1. London After Midnight: una banda de dark wave y rock gótico, que surge en los noventa por el guitarrista y compositor Sean Brennan. Esta agrupación musical tiene al menos cuatro álbumes reconocidos y cuenta con algunas canciones épicas que han sido clave en su carrera: Sacrifice, Spider and the Fly y Let me break you.

2. Clan of Xymox: nadie que se diga gótico de corazón puede desconocer a esta banda originaria de Amsterdam, cuyo lanzamiento fue en 1981. Se le considera una de las agrupaciones pioneras del darkwave, ya que fusiona por un lado el rock gótico, el synthpop y el new wave. En sus inicios era conocida como Xymox únicamente, pero después pasó a ser a Clan of Xymox. Algunas de sus rolitas más sonadas son A Day, Consolation y Liberty.

3. Theather of tragedy: fue una banda noruega de metal gótico. Surgió en los noventa. A diferencia de las dos agrupaciones anteriores, en esta destaca la voz femenina aguda en combinación con una voz masculina grave, que por momentos roza lo gutural. Cabe señalar que si bien en su primer disco es evidente la influencia del doom metal, en su álbum Musique introdujeron sonidos más industriales. La banda se retiró de la escena musical el 2 de octubre de 2010, pero una de sus rolas más conocidas es Venus.