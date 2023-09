Abuelita celebró sus 90 años como quinceañera: llegó en "carroza", bailó el vals y se convirtió en la sensación | VIDEO

Mientras algunas personas sienten que la juventud se les escapa de las manos como si fuera agua, otras perciben el paso de los años como una forma de mantener el espíritu joven en todo momento y volverse más sabios. Ejemplo de ello es una abuelita que cumplió 90 años de edad, quien quiso festejar a lo grande, como si cumpliera por primera vez 15. La tierna fiesta quedó capturada en un video que ya se hizo viral en las diferentes plataformas de redes sociales.

El clip compartido por Eugenia Cucco, la bisnieta de la cumpleañera, capturó el corazón de miles de internautas en la popular plataforma china: “El cumple de 90 de mi bisabuela fue el evento familiar del año. Tengo pruebas”, escribió la joven tiktoker como pie del video que hasta el momento suma más de 536 mil visualizaciones y más de 61 mil "me gusta".

“El cumple de 90 de mi bisabuela fue el evento familiar del año", escribió la tiktoker. Foto: captura de pantalla

La mujer de la tercera edad hizo una entrada triunfal al evento, saludando a sus invitados subida en una carrito que simulaba una "carroza" remolcada por una moto, desatando una ola de aplausos y sonrisas, todo esto al ritmo de “Vivo por ella” de Andrea Bocelli. Otra de las cosas más llamativas fue el atuendo elegido por la mujer, el cual recordaba a una quinceañera en su fiesta: se trató de un vestido blanco con detalles en color rosa pálido.

Posteriormente, se ve a la abuelita festejando con todos sus invitados, un joven le dedicó una tierna canción al micrófono y la señora no paraba de bailar diversos ritmos. “Esa entrada triunfal, divina, la amamos”, “La amo, bailando con las amigas”, “Te amo abuelita quinceañera”, "Si llego a los 90 no diré nada pero habrán señales", "Si no llego así a los 90 años no quiero nada", “Ay qué hermoso” y “90 años y esta mejor que yo con 40?", son solo algunos de los mensajes de los usuarios en la sección de comentarios que también destacaban la buena salud con la que se ve que cuenta la abuelita.

Un joven, aparentemente su nieto o bisnieto, le dedicó una tierna canción. Foto: captura de pantalla

¿Cuál es el origen de la fiesta de 15 años?

En México, investigadores explican que los orígenes de los XV años se remontan hasta la época prehispánica, en la cual se acostumbraba hacer un ritual que representara la transformación de las mujeres de niñas a adolescentes; dicha costumbre se volvió muy popular porque el promedio de vida de una mujer indígena, en aquel entonces, en la mayoría de las veces, no pasaba de los 30 años. Por tal motivo, los 15 eran la edad ideal de una mujer, pues se encontraban a la mitad de su vida.

El ritual era más bien una oportunidad en la que la “nueva mujer” podía ser presentada ante la sociedad como una fémina con madurez para convertirse en esposa y posteriormente dar vida, forma en la que los padres aseguraban el futuro de sus hijas; no obstante, con la llegada de los españoles se perdieron las tradiciones y rituales. Años adelante, debido a los intentos de evangelización, los frailes y sacerdotes enviados desde Europa decidieron retomar ciertas prácticas para enseñar la religión católica, entre ellas, las típicas fiestas de XV años.

SIGUE LEYENDO

La abuelita que se volvió viral al realizar una peculiar broma en Walmart

VIDEO: la desgarradora historia de la abuelita que fue enviada a un asilo por hacer pipí conmueve TikTok