VIDEO: joven tiene fiesta de XV años, baila el vals con "chambelanas" y rompe estereotipos en Tiktok

Los quince años son una celebración única. Culturalmente tiene diversas connotaciones; sin embargo, en todas coinciden en el inicio de una etapa de madurez importante tanto para mujeres como para hombres. Por ello, a pesar de que los grandes festejos de XV años se acostumbran más para mujeres, cada día es más común encontrar hombres que buscan tener un festejo inolvidable, tal como un joven identificado bajo el nombre de usuario franco_david31 en Tiktok.

El traje fue de color vino. Foto: captura de pantalla

El adolescente subió a la red social china videos y fotos de su festejo, mismos que ya se hicieron virales y donde se puede observar la fiesta con todos los elementos característicos y tradicionales de una celebración de XV: pastel, en este caso traje, arreglos de mesa céntricos, manteles, globos, vals y "chambelanas" o damas. Internautas comentan que el joven está rompiendo estereotipos, puesto que esta celebración culturalmente es más común entre mujeres.

Globos y manteles fueron del color que el quinceañero escogió. Foto: captura de pantalla

"Que padre, ¿quién dijo q los hombre no pueden tener 15? Siento q cuando uno tiene hijos quiere celebrarles todo"; "Que padre quedó"; "Así de feliz quiero hacer a mi hijo"; "Que lindo , ojalá más hombres se animarán a hacer sus XV"; "Mi primo quería XV, pero por mis tíos machitos se agüitó y ya no quiso nada"; "Amo estas generaciones que hacen lo que les hace feliz"; "Mi hijo tiene 9 y yo ya pienso en su fiesta de 15, no porque sean hombres no van a disfrutar", son solo algunos comentarios de apoyo al joven quinceañero.

También los deseados arreglos de mesa. Foto: captura de pantalla

¿Cuál es el origen de la fiesta de 15 años?

En México, investigadores explican que los orígenes de los XV años se remontan hasta la época prehispánica, en la cual se acostumbraba hacer un ritual que representara la transformación de las mujeres de niñas a adolescentes; dicha costumbre se volvió muy popular porque el promedio de vida de una mujer indígena, en aquel entonces, en la mayoría de las veces, no pasaba de los 30 años. Por tal motivo, los 15 eran la edad ideal de una mujer, pues se encontraban a la mitad de su vida.

El ritual era más bien una oportunidad en la que la “nueva mujer” podía ser presentada ante la sociedad como una fémina con madurez para convertirse en esposa y posteriormente dar vida, forma en la que los padres aseguraban el futuro de sus hijas; no obstante, con la llegada de los españoles se perdieron las tradiciones y rituales. Años adelante, debido a los intentos de evangelización, los frailes y sacerdotes enviados desde Europa decidieron retomar ciertas prácticas para enseñar la religión católica, entre ellas, las típicas fiestas de XV años.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: Quinceañera se queda sin chambelanes de última hora y su mamá salva la fiesta