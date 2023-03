VIDEO: Quinceañera se queda sin chambelanes de última hora y su mamá salva la fiesta

Las redes sociales llegaron para facilitarnos el contacto con nuestros seres queridos, perro también para entretenernos hasta el punto de llegar a interactuar con desconocidos gracias a videos virales que conmueven hasta las lágrimas y es que es imposible no encontrar publicaciones en las que una persona hace algo maravilloso por otra y sin recibir nada a cambio más que la satisfacción de haberlo hecho. Uno de los casos más sonados en los últimos días es el de una quinceañera a la que su mamá le salvó la fiesta al bailar con ella.

En varios países de América Latina es tradición que las jovencitas celebren sus 15 años a lo grande y con una sorprendente fiesta que se planea por meses y en las que nunca puede faltar ni el último juguete, ni la corona y mucho menos los bailes acompañadas por sus chambelanes, algo que sin duda marca la noche de la celebración y que tan sólo es un paso previo al vals entre padre e hija que emociona a todos los invitados. Sin embargo, todo esto puedo haber quedado en la ilusión para una cumpleañera a la que sus bailarines le quedaron mal.

Chambelanes cancelan su presentación a última hora y mamá de la quinceañera los reemplaza

Por medio de TikTok se viralizó un video que conmovió a los internautas por el tierno gesto que esta madre de familia tuvo con su hija para que disfrutara del festejo y no tuviera que bailar sola, o peor aún, cancelar sus coreografías. Fue la usuaria @nolyyvilla_g quien compartió el bello momento que llamó la atención de miles y contó todos los detalles de lo ocurrido.

La mamá acompañó a su hija y al bailarín restante. (Foto: TikTok @nolyyvilla_g)

"A mi prima le cancelaron dos chambelanes a la mera hora y sólo se quedó con uno, pero su mamá no podía dejar que mi prima se quedara sin chambelanes; ella se convirtió en su chambelán", explicó mientras madre e hija y uno de los bailarines dominaba la pista de baile.

De acuerdo con la joven, hasta a ella se le salieron las lágrimas al ver que la mujer no abandonó a su hija en la emergencia de última hora y no dudó en recordar que "el amor de una madre es muy grande", un mensaje con el que empatizaron muchos de los usuarios de TikTok. La fiesta ocurrió en noviembre de 2022, pero fue durante las últimas horas cuando se volvió viral en la plataforma.

Por supuesto, los usuarios no dudaron en dejar comentarios de apoyo y a criticar la decisión de los chambelanes que le fallaron a la quinceañera. "Por esaa razón es mejor contratar bailarines", "así me pasó con mi hija, pero sus amigas salieron al rescate", "mi respeto para su mamá, ama mucho a su hija" y "el amor de una madre no tiene límites", se lee en la publicación viral.

