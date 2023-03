"No se olvide de nosotros": youtuber compra toda una zapatería y los lleva a niños en pobreza extrema

¡Aún quedan personas buenas!, usuarios de redes sociales aplaudieron la noble acción de un youtuber que le cambió la vida a al menos 50 niños que viven en situación de pobreza extrema con un gesto que no se ve todos los días, pues compró todos los tipos de calzados que habían en una zapatería para entregarlos a los más necesitados. Como era de esperarse su gestó se volvió viral y conmovió a miles de personas hasta el grado de sacarles unas lágrimas.

Se trata de Yulay, un famoso youtuber originario del Estado de México que en más de una ocasión se ha hecho viral por los videos que comparte y que tocan el corazón de millones, en especial cuando comparte su labor altruista como ocurrió hace unas horas con su último video. Y es que el joven con más de cuatro millones de suscriptores viajó hasta San Mateo Atenco para cambiar y mejorar para bien la situación de las infancias del lugar al entregarles calzado de calidad y totalmente nuevo para que disfruten de su infancia.

Compró 100 pares de tenis para regalar. (Foto: YT Yulay)

VIDEO: youtuber compra todos los tenis de una zapatería para regalarlos

En los primeros minutos de su video, Yulay recordó que San Mateo Atenco es uno de los lugares más emblemáticos del país si de calzado se trata, pues los artesanos se encargan de fabricar todo tipo de diseños. Para la ocasión llegó a una zapatería donde los tenis eran su especialidad y al informarle a la dueña que compraría todo lo que tenía en el local, quedó totalmente sorprendida por su venta del año.

"¿Y si me los vende todos? De verdad, véndame todos los 50 (pares)", le dijo.

Por su parte, todos los espectadores del mercado de zapatos se quedaron atentos y celebrando la acción del youtuber, quien en esta ocasión tenía como meta llegar con los regalos a una primaria de escasos recursos para apoyar tanto a niñas como a niños de todas las edades. "Nuestro cálculo es llevarlos unos 100 pares de zapatos y llevárselos a las comunidades donde más los necesiten", dijo mientras cada par ya se encontraba en su respectiva caja.

La acción fue muy agradecida por los habitantes de la comunidad. (Foto: YT Yulay)

Luego de comprar una zapatería entera, el youtuber explicó que llevaría todas las compras a la comunidad de Agua Bendita, una zona rural que vive en pobreza extrema y muy alejada de la ciudad; al llegar al lugar se dirigió a la primaria en donde ya lo esperaban decenas de niños emocionados y que ese mismo días estrenaron su calzado nuevo.

"Gracias y que Dios los bendiga para la próxima que se acuerde de nosotros, muchísimas gracias", fue el mensaje que una mujer de la comunidad le dio a Yulay. "Muchas gracias por los tenis, a ver cuándo vuelven a regresar", agregó uno de los niños afortunados.

En el video se observa al mexicano ayudando a muchos de los niños a medirse sus zapatos e incluso motivándolos a estrenarlos con carreras y hasta bailes, una serie de imágenes que conmovieron a los espectadores. Aunque los niños eran los principales beneficiados, algunos adultos que encontraron calzado de sus tallas también salieron con un nuevo par de tenis para estrenar. Por supuesto, muchos de los suscriptores del youtuber dejaron sus mensajes de apoyo.

"No todos tienen tu humildad", "es el Mr. Beast de México", "Dios te bendiga Yulay", "no regalar por regalar, dar a la gente que más necesita", "aquí todos los que les saco una lágrima este video", "lo más hermoso es ver la cara de los niños felices con sus tenis, las señoras igual con sus tenis nuevos", "ver a un niñ@ sonriendo con zapatos - tenis nuevos no tiene precio" y "hasta me dieron ganas de llorar por ese gran gesto" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

