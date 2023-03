"Dan ganas de llorar": una cubana va por primera vez a un tianguis en México y queda sorprendida

Los tianguis en la Ciudad de México han despertado el interés de miles de extranjeros, quienes, cuando tienen oportunidad, no dudan en acudir a realizar compras en estos mercados populares. Estos lugares son una de las mejores experiencias que pueden experimentar los visitantes de la capital, ya que son sitios llenos de energía, colores y cultura. Recientemente, una familia cubana ganó popularidad en redes sociales tras subir un clip donde muestran sus impresiones al acudir a un mercado por primera vez; el hecho se hizo viral en youtube y ganó miles de comentarios positivos.

El video fue publicado por la cuenta de youtube Mundos Rotos. El protagonista de la grabación explicó que su madre, quien lo acompaña en el clip, es cubana y nunca ha entrado a comprar en un tianguis mexicano. "Bueno mi corazón tienes en tus manos algo que en Cuba es prohibido, te meterían presa", se escucha decir al youtuber luego de que su madre compró carne de res; un producto del cual "no se puede hablar" en su país de origen. En otro punto del video, la mujer asegura que "dan ganas de llorar" ante la sorpresa de ver tantos productos en un mismo lugar y a precios accesibles, ya que en su país esto no ocurre con frecuencia.

Durante la grabación, los protagonistas recorrieron varios pasillos del tianguis, comparando las frutas y verduras que hay en México con las que tienen en Cuba. La familia cubana se mostró sorprendida ante la diversidad de frutas que hay en nuestro país, asegurando que en su nación es difícil encontrar este tipo de productos, ya que no existen.

De igual manera, la madre del protagonista se sorprendió al ver chicharrón de cerdo, un producto que aparentemente no conocía. De acuerdo con su propio testimonio, en Cuba no cuentan con esta comida y el producto más similar no sabe de la misma manera. Posteriormente, la familia detalló que en su nación no es usual comer nopal, un alimento que acompaña la mayoría de platillos mexicanos.

La familia compró frutas que en su país no se encuentran disponibles. Foto: captura de pantalla.

La familia recorrió varios pasillos del tianguis encontrando productos como ajos, frutas, verduras, antojitos mexicanos, elotes y esquites, tepache y ropa, asegurando que en Cuba no existe algo parecido a lo que vivieron dentro del mercadito. Finalmente, comieron antojitos mexicanos, pero antes de concluir el clip las mujeres aseguraron que recibieron un trato cálido por parte de los mexicanos que encontraron en el lugar.

SIGUE LEYENDO

Micheladas, clones y reliquias: ¿qué puedes encontrar en La Lagunilla, el mercado más antiguo de CDMX?

¿Monstruo de la Presa Madín? Habitantes de Edomex denuncian avistamiento de un supuesto dinosaurio en el agua

Así es el Chernóbil mexicano, la ciudad abandonada con más de 800 viviendas en Jalisco