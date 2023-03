Piden a Walmart respetar precio en ropa de "cero pesos", como supuestamente decía en una etiqueta

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de que acudió a una tienda Walmart e intentó comprar dos carritos llenos de ropa a precios extremadamente baratos. La clienta aseguró, en un video, que quería llevarse la mercancía gratis, porque un letrero de la tienda especificaba que el precio de los productos era de cero pesos. El clip ganó popularidad en redes sociales y generó fuerte debate debido a las intenciones de la mujer.

El video fue difundido en TikTok por la cuenta "El gatito informador", la cual mostró cómo unos clientes en Walmart querían llevarse mercancía gratis, debido a que argumentaban que un letrero indicaba que el precio de los productos era de cero pesos. En el clip se observa a la cajera de la tienda reír por las acciones de los clientes, las cuales fueron duramente criticadas por otros internautas, ya que comentaron que existe los códigos de barra para revisar el valor de las mercancías.

Las mujeres pretendían obtener la mercancía gratis. Foto: captura de pantalla.

La grabación, que ocasionó un fuerte debate en redes, muestra el momento exacto en el que dos personas llegan a Walmart con dos carritos abarrotados de ropa, exigiendo les respeten el precio de ceros que tenían las prendas. Según lo que explican los clientes, ellos vieron que mostradores de ropa en Walmart, tenían el letrero de que estaba en ceros, por lo que decidieron tratar de llevarse las prendas. No obstante, la cajera que los atendía comenzó a reír ante la confusión.

“Lo que pasa es que yo acabo de ir y tenía un precio de ceros. De hecho tengo varias fotos donde de los dos lados estaba en ceros”, comentó una de las clientas que trató de llevarse la mercancía sin tener que pagar ni un peso. No obstante, la cajera comentó que ese letrero no puede ser válido porque pudo haber sido modificado por los propios clientes, además de que no tenía código de barras para identificar.

Los clientes comentaron que el precio de las prendas estaba en cero. Foto: especial.

“Sí, pero no te puedes llevar una mercancía que tiene ceros, porque no te están poniendo el precio. No señorita, o sea, alguien le puso los ceros o ustedes, cualquiera le puede cambiar los ceros, como no fue usted. Cualquiera le puede cambiar el número”, señaló la cajera. De igual manera, le explicó que podían checar las cámaras para ver si se cambió el precio y aunque accedieron, seguían argumentando que “se debe respetar el precio”.

