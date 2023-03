Mariana Botas: 3 trajes de baño asimétricos con los que presume su figura, perfectos para cualquier edad

Mientras algunos optan por looks clásicos para ir a la playa otros no dudan en arriesgarse con lo mejor de las nuevas tendencias, como Mariana Botas cuyo gusto por la moda la ha convertido en un referente de estilo y cada uno de sus atuendos inspira a sus fans a través de redes sociales. Durante sus vacaciones no perdió la oportunidad de presumir su figura y lo hizo con trajes de baño que son favorecedores a cualquier edad.

Viajar es una de las actividades favoritas de la actriz de "Una familia de diez", quien tras un largo paseo por los principales destinos turísticos de Europa volvió a México para visitar las paradisiacas playas de Acapulco. Lugar donde no dudó en, una vez más, dar cátedra de estilo enfundada en coloridos y elegantes trajes de baño con los que resaltó su impactante figura derrochando belleza a su paso.

Traje de baño asimétrico de Mariana Botas. Foto: IG @marianabotasl

Aunque algunas famosos han optado por los bikinis como las prendas para presumir sus curvas en la playa, Mariana Botas ha decidido sumarse a la tendencia de los trajes de baño con diseños asimétricos que la llevan fuera de lo convencional para arriesgarse con atuendos dignos de replicar y son perfectos sin importar la edad gracias a su versatilidad.

Ventajas de los trajes de baño asimétricos

Los trajes de baño en un estilo completo habían quedado en el olvido con la gran cantidad de opciones que ofrecen los bikinis, pero durante el verano de 2022 llegaron con fuerza para convertirse en los favoritos gracias a una nueva forma de usarlos en sus diseños asimétricos con los que se añadió un toque de sensualidad.

Traje de baño asimétrico en color lila. Foto: IG @marianabotasl

Estos trajes resultan favorecedores para cualquier tipo de cuerpo y no tienen límite de edad ya que brindan comodidad aún cuando se lleve un pronunciado escote o abertura en el abdomen; además, moldean la figura con sus diseños altos en la parte del cintura o la espalda.

Su diseño también permite crear una gran cantidad de looks y se pueden llevar con faldas largas, maxivestidos, minifaldas o minishorts de mezclilla lo que los convierte en el mejor aliado de aquellas que aman viajar ligero o que se encuentran en constate cambio durante los días soleados en la playa.

Para quienes aún no están seguros de arriesgarse, también hay diseños asimétricos con un toque clásico pero sin dejar de lado una de las tendencias favoritas de la primavera: los colores vibrantes. Tal y como lo llevó Mariana Botas con un look en tono amarillo que es ideal para resaltar el bronceado perfecto.

Colores llamativos, tendencia durante la primavera 2023. Foto: IG @marianabotasl

