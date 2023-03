Mariana Botas se corona como la reina de la noche con este minivestido de transparencias

Las tendencias de primavera ya están aquí y para fortuna de las mujeres a las que no les encantan los looks llenos de color, todo parece indicar que uno de los trends de esta temporada serán los looks total black, mismos que si bien no serán muy comunes en los outfits de día, reinarán en la ropa pensada para eventos nocturnos, misma que, por cierto, traerá innovaciones sensuales tales como los escotes irregulares y las transparencias. Así que si quieres incluirte en estas modernas inclinaciones de la moda, te recomendamos que te inspires en uno de los últimos looks que compartió en redes sociales Mariana Botas.

La actriz que se dio a conocer gracias a su participación como "Martina" en "Una Familia de Diez" se ha encargado de destruir estereotipos por medio de sus plataformas digitales, en las cuales además de compartir con sus seguidores lo cómoda que se siente con su cuerpo, siempre demuestra que los estilos son para quienes se aventuren a utilizarlos, con independencia de la estructura de su figura.

Lo cual ha posicionado a Mariana Botas como un referente de la moda en redes como Instagram, en la cual, además de postear algunos de sus mejores bikinis, esta semana decidió dar cátedra de cómo es posible unirte a la tendencia de los looks con transparencias, una moda que ya hemos visto en actrices como Anne Hathaway y Lady Gaga, quienes han lucido impresionantes atuendos en diversas alfombras rojas.

Los minivestidos con botines son perfectos para las mujeres petite | IG: @marianabotasl

No obstante, las trasparencias no son exclusivas de los vestidos de gala, ya que también pueden incluirse en looks más casuales, e incluso en minivestidos, tal y como el que lleva la actriz que el pasado 29 de enero cumplió 33 años de edad, evento que celebró en compañía de sus seres queridos.

Como se aprecia en las imágenes, Mariana Botas decidió portar un minivestido negro que cuenta con diversos detalles que hacen que el modelo sea moderno, atrevido y femenino, entre ellos la clara presencia de transparencias en las mangas del diseño, las cuales son perfectas para crear un tono de sensualidad y misterio.

Mientras que la abertura a la altura de su pecho crea un interesante contraste en su escote, el cual en lugar de ser regular se presenta de una manera innovadora perfecta para ser el centro de atención en una fiesta nocturna, tal y como comprueba la bella conductora de "Envinadas".

En esta imagen se aprecia la abertura del vestido de la actriz a la altura del escote | IG: @marianabotasl

Curiosamente, en este proyecto que Botas encabeza a lado de Daniela Luján y Jessica Segura, las tres actrices han hablado acerca de temas importantes no solo para ellas, sino para su audiencia, los cuales van desde depresión, amores tóxicos, celos y autoestima, hasta amor propio y anécdotas con fans o exparejas.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS | Mariana Botas impone moda con sexy minifalda de brillitos y top de espejos

FOTOS | Mariana Botas presume cuerpazo a la orilla del mar con conjunto playero de ojos turcos