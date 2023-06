La abuelita que se volvió viral al realizar una peculiar broma en Walmart

Muchas personas sienten que el vínculo con los padres es lo más hermoso que puede existir. Sin embargo, otras también creen que los abuelos son los verdaderos maestros de la vida, ya que tienen más años vividos y experiencias para contar. Lo cierto es que entre estos y los nietos, se pueden generar lazos de complicidad que acaban en travesuras o bromas.

Abuela y nieta en acción

En el video se puede ver a la abuelita haciendo una manualidad. Pero esta actividad recreativa tiene un único fin: hacer pegatinas que simulan “ojos”. Ya desde el comienzo del armado de estos “ojitos”, la señora se ríe de su broma y encuentra en su nieta una cómplice.

Pegatina con forma de ojos. Fuente: Pinterest

Así es como ambas acuden al supermercado y la mujer de la tercera edad comienza a pegar los ojos en los artículos. Desde comestibles como cereales, salsas, jaleas, bebidas, frutas y huevos, hasta textiles, revistas y los afiches de las góndolas, abuela y nieta se divierten con el aspecto final de los productos.

El audiovisual colgado en Twitter y replicado en Instagram, ya lleva acumulados más de 120 mil “Me gusta” y miles de comentarios de todo tipo. “Imposible decirle que no”, reza el epígrafe del video. Mientras algunos internautas apuntaron de forma negativa a la acción, otros lo tomaron con gracia.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

“Solo me causa duda y si la descubren debe pagar todo” y “Demandada por Walmart, tres años de cárcel”, fueron algunos de los mensajes que hicieron referencia al hecho de que no está bien lo que hicieron la abuelita y su nieta. Sin embargo, otros opinaron lo contrario.

“Los abuelos y abuelitas deberían ser eternos”, “Creo que es lo más tierno que he visto”, “Me imagino a la persona que compró esos huevos y vio eso”, “Los tres ojos que le ponen al del calzoncillo, jajaja”, “Quiero llegar a esa edad con ese sentido del humor y así de alegre”, “Yo hubiese hecho cualquier cosa que me pidiera mi abuela” y “Que lindas, me emocionan los abuelos, es el amor mas lindo que alguien puede recibir”, fueron algunos de los comentarios de humor, alegría y ternura que dejaron los usuarios de Instagram.