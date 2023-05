VIDEO: la desgarradora historia de la abuelita que fue enviada a un asilo por hacer pipí conmueve TikTok

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más importantes y aunque su popularidad se basa en trends virales e incluso algunos gustos extraños, también es el lugar ideal para contar historias de vida que conmueven a millones de personas, ya sea por un acto noble o por exhibir una justicia. Un nuevo storytime que se volvió viral confirma lo anterior y además demuestra la crueldad que pueden llegar a sufrir los adultos mayores.

En las últimas horas se volvieron virales una serie de videos, que ya acumulan más de 10 millones de reproducciones, del usuario Cristian Michell, quien tocó el corazón de muchas personas al contar entre lágrimas cómo fue testigo de una de las injusticias más grandes a una mujer de la tercera edad. De acuerdo con su testimonio y lo que le contó la propia abuelita, su familia la echó de casa y la mandó a un asilo por hacerse pipí debido a problemas de salud.

En TikTok aplauden al chofer por ser un hombre de "buenos sentimientos". (Foto: TikTok @cristian_michelle)

Storytime: la dejaron esperando el Uber para irse a vivir a un asilo

La mañana de este lunes el joven, quien trabaja como conductor de Uber decidió abrir su corazón ante TikTok tras haber recogido a una abuelita para "tirarla" en un asilo, un hecho del que no dudó en advertir que los haría llorar del coraje, frustración y tristeza. Y es que además de la experiencia en sí de cumplir con el viaje, lo que desató la molestia de muchos fue que la propia familia de la mujer la dejó esperando en la banqueta en el día de su cumpleaños y sin poderse cambiar de la ropa mojada por la pipí.

"Me fui a recoger mi viaje y cuando llego a la casa donde tenía que recoger a mi cliente, afuera en la banqueta estaba una viejita sentada como con 5 bolsas negras; me puse a esperar a que saliera mi cliente, veo que la viejita traía un mandil puesto y se empieza a secar su carita", explicó Cristian en un video.

En medio de las lágrimas continuó explicando que por la ventana de la casa se asomaba alguien hasta que le avisaron que a quien tenía que recoger era a la abuelita que estaba esperando sentada con sus bolsas. Al acercarse a la mujer, de entre 70 y 80 años, estaba llorando y no dudó en desahogarse con el chofer: "Me dice: 'es que no me quiero ir; yo nada más me hice pipí'. Yo no hecho nada malo; dile a mi hija que yo no hice nada malo'".

Una vez dentro del auto, la abuelita terminó de contar su desgarradora historia y el por qué su familia decidió dejarla en un asilo, pues su yerno estaba molesto con ella por haberse orinado en la ropa ante su incontinencia urinaria. "Ya no te soporto, ya no te quiero en mi casa", fueron algunos de los reclamos que recibió sin que su propia hija la defendiera; ante la molestia el hombre tomó la decisión para "estar a gusto" sin ella, es decir, el asilo.

"Me venía diciendo la viejita que ella desde las 5 de la mañana de levantó, se puso a hacerle el desayuno a sus nietas y el lunch a su yerno, el que la corrió de la casa, y en una de esas le ganó y se hizo en la ropa. El yerno se da cuenta y le empieza a gritar groserías", agregó el conductor.

Finalmente, la solución del yerno fue guardar la ropa de la señora en bolsas negras y la hizo esperar sentada en la banqueta para llevarla al asilo. El video desató la molestia de miles de usuarios de TikTok, quienes dejaron comentarios criticando a la familia y condenando la acción. "Quiero venganza", "eres un chico de buenos sentimientos", "otros quisieran tener a sus padres o abuelitos y esos los dejan", "yo también lloré", "la casa de seguro era de ella", "cómo hay personas con tan mal corazón" y "tienes buen corazón", se lee en las publicaciones.