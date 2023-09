Santoral de hoy: ¿Qué santo se celebra el viernes 1 de septiembre?

La jornada que vivió el pueblo de Israel en el desierto no fue sencilla y, con el objetivo de que su fe no decayera, Dios les proveyó de líderes cuya fe no solo les permitió seguir adelante, sino que fue un ejemplo de vida.

Uno de los más destacados fue el joven Josué, quien tuvo la difícil labor de guiar al pueblo de Israel luego de la muerte del patriarca Moisés, quien los liberó del cautiverio que sufrieron en Egipto.

San Josué sucedió al patriarca Moisés como líder de Israel. Foto: Wikimedia Commons

¿Quién fue San Josué?

Hijo de Nun y uno de los hombres con más fe en la época, Josué fue un espía israelita de gran habilidad, siempre a las órdenes de Moisés, a quien un acto de soberbia le había quitado la posibilidad de guiar a su pueblo a la Tierra Prometida.

Días antes de su muerte, el patriarca Moisés designó a Josué como sucesor por orden de Dios, por lo que tras su deceso en el Monte Carmelo, el destino del pueblo de Israel estaba en manos del joven líder.

La fe de San Josué le permitió triunfar en batalla. Foto: Wikimedia Commons

La intercesión de Dios en numerosas batallas a favor de Josué estuvo más que patente. Durante el sitio a la ciudad amurallada de Jericó, el toque de cuerno hizo que las paredes cedieran. En otra ocasión, en medio de una batalla cruel en contra de los cananeos que duró por horas, le pidió al Señor que mantuviera el sol sobre ellos para triunfar.

Su reinado se caracterizó por un apego absoluto a las disposiciones de Dios y logró conquistar con su ayuda la llamada Tierra que mana leche y miel. Finalmente, murió a los 110 años de edad.

¿Qué otros santos católicos se celebran hoy?

Santa Abigail

San Arturo de Irlanda

San Constancio de Aquino

San Egidio

San Gil de Casaio

San Leto Cartaginense

San Lupo de Sens

San Prisco de Capua

San Sixto

San Terenciano de Todi

Santa Verena

San Vicente Cartaginense

San Vicente de Dax

San Victorio de Le Mans

Sigue leyendo

Santoral católico: San Ramón Nonato

Santo del día: Santa Rosa de Lima

Héroes de la fe: San Juan el Bautista

Santo del día: San Agustín de Hipona