Yahritza y su Esencia siguen funados, te explicamos porque para ellos es diferente el sentirse mexicanos

El mexicano no olvida, más aún cuando lo atacan o se siente ofendido cuando critican alguno de los símbolos que le da identidad. La gastronomía mexicana es motivo de orgullo nacional y cuando alguien se mete con ella, se enciende la furia tricolor. Hasta hace unas semanas, la carrera de "Yahritza y Su Esencia" pintaba como una verdadera promesa del regional. No obstante, tras haber emitido una serie de desafortunadas declaraciones sobre la comida típica del país, los tres hermanos se convirtieron en enemigos públicos, y pese a que ofrecieron disculpas, su principal audiencia no está dispuesta a otorgarles el perdón.

Las aguas no se apaciguan para el grupo, pues esta mañana volvieron a ser tendencia luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que podría estar presente en el concierto del 15 de septiembre en la verbena del Grito de Independencia en el Zócalo, pues fueron invitados por el Grupo Frontera, ya que interpretan juntos el tema "Frágil". Asimismo, dijo que fue un error de los jóvenes, nacidos en Washington, pero de padres mexicanos, señalar que les caía mal la comida mexicana, pero insistió en que ya ofrecieron disculpas.

"Mix" entre cultura chicana y la cancelación

El Heraldo Digital consultó a Eduardo Mateo Cruz, docente en la Licenciatura en Sociología en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, para que desvelara lo que se esconde detrás de la ola de indignación de la comunidad latina y los comentarios cargados de odio en contra del grupo de regional.

1. Cultura chicana

Los tres hermanos -Yahritza, Mando y Jairo Martínez- crecieron en una cultura muy diferente a la que existe en México. Aunque son hijos de padres mexicanos, nacieron en Estados Unidos, lo que corresponde a la cultura chicana; en ese sentido, su formación como personas ciudadanas, seres humanos y todos los ámbitos corresponde a una cultura lejana a la de sus papás, en este caso la de origen michoacano.

"Al ser hijos de padres mexicanos que nacieron en EU, tienen distancia con el constructo sociocultural de todo lo que implica, en un sentido estricto, ser mexicano y toda la serie de costumbres, arraigos, modos de vida, estilos y algo particular: los alimentos, a partir de donde surge la polémica", explicó el docente. "El criticar la comida mexicana hace que algo explote, porque hay algo a nivel cultural, a nivel de usos y costumbres, y a nivel de tradición que defiende lo que tenemos los mexicanos: el orgullo por la gastronomía", agregó.

2. Cultura de la cancelación

A principios de agosto, fue justamente Grupo Frontera quien invitó a los hermanos a su presentación en Arizona, sin embargo, no fue del agrado de todo el público. La audiencia comenzó a realizar gritar comentarios negativos y peyorativos en contra de los jóvenes. Recientemente ha surgido la “cultura de la funa o cancelación”, un concepto que consiste en retirar el apoyo a una persona que dijo o hizo algo ofensivo. Esto se ha vuelto tan frecuente que varias personas han perdido sus trabajos, éxito o popularidad por ser "canceladas", sin la posibilidad de enmendar sus acciones y quedando para siempre bajo el ojo del huracán.

"Algo que no está en tela de juicio en la discusión es que cada persona, independientemente de su origen, creencias o dónde viva, es capaz de decidir lo que le gusta y lo que no. Sin embargo, al hacerlo en redes socio digitales, de inmediato tiene un impacto enorme y es una bomba que explota: por un lado atentas en contra de algo que es motivo de orgullo para las tradiciones mexicanas, -la gastronomía-, y por otro, la cultura de la funa lo hace aún más grande", mencionó el académico de la máxima casa de estudios.

¿Qué fue lo que dijo Yahritza y su Esencia?

Cabe recordar que a principios del 2023, la agrupación emitió una serie de declaraciones que, a juicio de los internautas mexicanos, fueron “despectivas” e, inclusive, “arrogantes”. Mientras que la vocalista del grupo aseguró que lo que no le gustaba de la Ciudad de México era el ruido vehicular, Armando “Mando” Martínez dijo que no le gustaba la comida mexicana, puesto que en Washington “le dan un sabor que sí pica y sabe bueno”. Jairo secundó la opinión de su hermano: “soy bien delicado y casi nomás como chicken, puras alas y que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

