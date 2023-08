Tras sus polémicos comentarios contra México, Yahritza y su esencia ofrecerán concierto gratis en el Zócalo, esto se sabe

Desde hace varias semanas, la agrupación de origen estadounidense “Yahritza y su esencia” han estado en medio del ojo del huracán pues luego de una visita a nuestro país para promocionar su música, los jóvenes músicos hicieron polémicas declaraciones en contra de la comida mexicana así como lo que no les gusta de la CDMX.

Tras las desafortunadas declaraciones que hicieron respecto a la gastronomía de México y otras cosas más, Yahritza y su esencia lanzó una disculpa a través de redes sociales, la cual no fue aceptada por los mexicanos ya que siguieron los reclamos en contra de la agrupación de regional mexicano, sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana lanzó una invitación para que éstos vengan a dar un concierto gratuito.

¿Estarán en el Zócalo Capitalino?

Foto: IG @yahritza

¿”Yahritza y su esencia” vienen a CDMX a dar concierto gratis?

La invitación que lanzó el Presidente de nuestro país, salió luego de que fuera cuestionado sobre lo que él pensaba sobre la polémica que protagonizaron los jóvenes integrantes de Yahritza y su esencia, sin embargo, el primer mandatario de México está seguro que sus declaraciones no fueron con mala fe.

“Les hicieron una entrevista y dijeron que les cae mal la comida mexicana, pero no lo hicieron de mala fe y no quisieron ofender, pero fue un error y les cancelaron conciertos”, dijo AMLO

¿Ya los perdonaron los mexicanos?

Foto: IG @yahritza

Así mismo, AMLO recordó que Grupo Frontera quien ya está confirmada su participación en el Zócalo capitalino este próximo 15 de septiembre, tiene un tema grabado con “Yahritza y su esencia”, por lo que hizo extensa la invitación a la agrupación.

“Van a estar los del Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña y me preguntaron qué opinaba yo, pues que venga, aparte ya ofrecieron disculpas y no fue una cuestión de mala fe”, dijo AMLO en la mañanera

Cabe señalar que “Yahritza y su esencia” se presentarán en un festival de música regional mexicana en el Autódoromo Hermanos Rodríguez en la CDMX los días 9 y 10 de septiembre, por lo que su participación en el Zócalo Capitalino podría ser una realidad.

Es importante mencionar que hasta la redacción de esta nota no han aceptado o declinado la invitación del Presidente de México, para presentarse en el Zócalo Capitalino junto con Grupo Frontera el próximo 15 de septiembre.

La famosa agrupación pronto estará en la CDMX

Foto: IG @yahritza

¿Qué dijo “Yahritza y su esencia” que provocaron su cancelación?

Aunque en varias entrevistas Yahritza y sus hermanos han revelado que desde pequeños tuvieron interés en la cultura mexicana, con sus declaraciones, han dejado claro que esto no es así, pues recientemente revelaron que no les gusta la gastronomía de aquí ya que prefieren la comida que preparan en su natal Washington, sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, tampoco les encanta la CDMX.

“Sí me gusta, está bonito, pero no me gusta cuando me levanto o me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas”.dijo Yarhitza

Mientras que Armando aseguró que la comida en Estados Unidos es mucho mejor: “No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”.

Finalmente Jairo secundó a su hermano respecto a la gastronomía mexicana: “Para mí también es la comida porque soy bien delicado, solo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”.

Sin embargo, estas declaraciones han vuelto a tomar fuerza, luego que los integrantes de la agrupación de corridos tumbados, volvieron a hablar mal de nuestro país al declarar que no les gusta México para nada.

Esto fue durante su participación en el podcast “Agushto papa” en donde artistas lainos tienen un espacio en Estados Unidos, fue ahí en donde Yahritza aseguró que estaban “traumados” con la Ciudad de México.

Y es que de acuerdo con la experiencia de “Yahritza y su esencia” a diferencia de Monterrey, les costó mucho trabajo que el público de la CDMX aceptaran su música, por lo que esto los tiene “traumados”.

¿Es el fin de “Yahritza y su esencia” en CDMX?

Ante los desafortunados comentarios de “Yahritza y su esencia”, usuarios de redes sociales se han dado a la tarea de escribir algunos comentarios en los perfiles oficiales de instagram de los integrantes de esta agrupación en donde les reclaman por sus declaraciones.

Y es que el público mexicano está muy ofendido debido a que aseguran que lo que “Yahritza y su esencia” dijo sobre la CDMX y de México en general es una falta e respeto a un país que les abrió las puertas y aceptó su música, por lo que amenazan con dejar de apoyarlos