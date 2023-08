Yahritza y su Esencia anhelan probar las carnitas michoacanas, pero mexicanos ya no les creen

La furia de los mexicanos contra Yahritza y su Esencia no cesa. Aunque el grupo de regional ha tratado de aclarar y corregir las declaraciones que causaron enojo en su principal audiencia, pareciera ser que solo empeoran y avivan más el rencor de sus fans. Ahora, para congraciarse con su público, circularon un fragmento de la entrevista que causó toda la polémica en enero pasado, donde Armando Martínez -hermano mayor- asegura que tienen interés de visitar Michoacán y probar las carnitas que se preparan ahí.

No obstante, internautas aseguran que estas declaraciones están sacadas de contexto ya que, si bien Martínez expresó su deseo de probar las típicas carnitas michoacanas no fue en absoluto con la intención de limpiar su imagen. Estos comentarios fueron expresados durante la misma entrevista, pero después de haber emitido las polémicas declaraciones donde dejaban en claro que no les gustaba la Ciudad de México por ruidosa.

Una de las reportera sugirió a los músicos degustar dicho alimento: “Y para que prueben las verdaderas carnitas”, a lo que Armando respondió: “Sí, han dicho que están bien ricas”. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y revivieron las declaraciones de los artistas sobre la gastronomía de México y "el feo" que le hicieron al refresco en bolsa.

Posteriormente, en la sección de comentarios del video que difundieron pidiendo disculpas se pueden leer expresiones como: "Disculpa no aceptada, pregúntenle a Tiziano Ferro"; "Con tanto ruido que hay en la CDMX no escuché"; "Nadie les cree"; México no perdona ni olvida"; "Ser orgullosamente mexicano no es escribir canciones o tener sangre mexicana, es realmente amar al país y no solo verlo como fuente de dinero".

¿Qué fue lo que dijo Yahritza y su Esencia sobre México?

A principios del 2023, la agrupación de Yahritza y Su Esencia emitieron una serie de declaraciones que, a juicio de los internautas mexicanos, fueron “despectivas” e, inclusive, “arrogantes”. Los polémicos dichos recientemente cobraron relevancia en TikTok.

La vocalista del grupo, Yahritza Martínez, aseguró que lo que no le gustaba de la Ciudad de México era el ruido vehicular; en tanto que Armando “Mando” Martínez dijo que no le gustaba la comida mexicana; puesto que en Washington “le dan un sabor que sí pica y sabe bueno”. Jairo secundó la opinión de su hermano: “soy bien delicado y casi nomás como chicken, puras alas y que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, dijo.

AMLO invita a Yahritza y su Esencia a dar concierto en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del incidente que tuvo Yahritza y su Esencia recientemente que vino a México, pues fueron criticados fuertemente por comentarios que no fueron atinados: “Les hicieron una entrevista y dijeron que les cae mal la comida mexicana, pero no lo hicieron de mala fe y no quisieron ofender, pero fue un error y les cancelaron conciertos”, sostuvo.

En la conferencia matutina, añadió que los integrantes del grupo la pasaron muy mal, luego de lo sucedido, que incluso los papás y los mismos jóvenes cayeron en depresión por los ataques que recibieron por parte de los mexicanos. El jefe del Ejecutivo añadió que no se les puede negar nada, ni cancelar sus conciertos solo porque cometieron un error, pues hay que ser respetuosos, “no podemos actuar nosotros con intolerancia”.

Asimismo, expresó que los mexicanos somos puro corazón, pero las personas que los están juzgando no tienen toda la información, pero son gente buena que tiene que recapacitar y perdonar si alguien comete un error.

