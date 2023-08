Yahritza y su Esencia: filtran fotos de la lujosa mansión que los cantantes compraron en Washington

La campaña mediática en contra de los integrantes de “Yahritza y su Esencia” parece no tener fin pues ahora los jóvenes cantantes fueron acusados de haber mostrado una falsa humildad durante una reciente entrevista que le concedieron a Pepe Garza en la que hablaron de sus orígenes y de sus carencias, no obstante, para exhibirlos sus detractores filtraron imágenes de su lujosa casa en Washington, las cuales demuestran que a los intérpretes de “Frágil” no tienen ninguna necesidad económica como lo aseguraron, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que toda esta polémica se originó porque durante una entrevista los hermanos Martínez, Jairo, Armando y Yahritza, aseguraron que no les gustaba la comida mexicana lo cual, los puso en medio de un mar de críticas y al borde de la cancelación y luego de varias semanas convertidos en auténticos enemigos públicos, los intérpretes de “Soy el único” fueron entrevistados por Pepe Garza y durante la charla hablaron sobre lo mal que la han pasado por sus desafortunados comentarios, por los cuales, ofrecieron disculpas sin tener buen resultado.

Cabe mencionar que, lo que llamó la atención y hasta indignación causó fue que durante la charla la familia Martínez se mostró comiendo carne asada, frijoles, tortillas y otras preparaciones típicas de México desde su casa, por lo que en redes se aseguró que todo fue un montaje para suavizar las críticas y fueron acusados de haber mostrado una falsa humildad y para comprobarlo se filtraron una serie de fotos de la lujosa propiedad que recientemente adquirieron.

Así es la lujosa mansión de los integrantes de “Yahritza y su Esencia”

Una usuaria de TikTok identificada como Clau Itzel fue la encargada de difundir un video en el que se muestran a detalle todos y cada uno de los rincones de la lujosa mansión perteneciente a los integrantes de “Yahritza y su Esencia”, la cual, se ubica en Yakima, Washington y dicho clip habría sido obtenido de los promocionales difundidos por la inmobiliaria encargada de realizar la venta, la cual, aparentemente se realizó hace pocos meses.

Cabe mencionar que, se desconoce cuál es el monto que pagaron los intérpretes de “Frágil” por la lujosa y enorme mansión que está ubicada en medio de la nada pues dicha propiedad privilegia la tranquilidad de sus inquilinos, no obstante, se especula que pudieron haber sido varios millones de dólares.

De acuerdo con las imágenes mostradas en el referido video, la propiedad de los integrantes de “Yahritza y su Esencia” es de al menos dos plantas, en las cuales se distribuyen varias habitaciones, baños y espacios compartidos con acabados y distintos elementos de decoración de auténtico lujo.

En adición a la estructura principal, la mansión cuenta con una especie de bodegas y garajes con espacio para varios autos, además, hay distintas áreas verdes y destaca una terraza de madera que tiene una vista espectacular y dicho espacio puede ser utilizado para realizar una reunión al aire libre.

Los integrante de "Yahritza y su Esencia" habrían comprado dicha propiedas como un regalo para sus padres. Foto: TikTok: clau.itzell

En el mismo video, se mostró una fotografía en la que aparecen los integrantes de “Yahritza y su Esencia” después de haber efectuado la compra el inmueble, el cual, aparentemente pudo haber sido un regalo para sus padres, quienes los han apoyado a lo largo de su exitosa y meteórica carrera dentro de la industria musical.

SIGUE LEYENDO:

“El Chicken Nagues”: Yahritza y su Esencia ya tienen canción tras su polémica por la comida mexicana

Reaparece Yahritza y su Esencia en escenarios internacionales; entre aplausos declaran: "Somos mexicoamericanos"