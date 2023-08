VIDEO: sorprendió a su pareja con otro hombre e invitó a sus vecinos a presenciar la infidelidad

Una infidelidad más quedó registrada en video. Se pensaría que cuando surge una traición de este tipo, lo que la víctima quisiera en un principio es el silencio total lejos de evitar el “público” en su crisis matrimonial; sin embargo, recientemente se difundió un clip donde se observa a un hombre invitando a sus vecinos a presenciar la infidelidad de la que eran protagonistas su pareja sentimental y otro varón. Los hechos presuntamente sucedieron en a la comunidad de San Juan de Nepomuceno (municipio al norte de Bolívar), Colombia.

En la grabación que ya se hizo viral en redes, se muestra cómo el esposo descubre a los infieles en el cuarto principal de su casa. Al sorprenderlos en la habitación, se asomó por una pequeña apertura en la puerta y gritó: “Le gustan las peladitas, es un sádico”, reconociendo al susodicho. De ese modo, llamó a un grupo de personas a su hogar y les pidió que observaran la bochornosa escena.

“Grábenlo. Vean, vecinos. No me lo dejen salir. Los estaba viendo por la ventana”.

Mientras tanto, la mujer lloraba y su amante se vestía lo más pronto posible a fin de salir de la casa y evitar la ira del marido, quien caminaba entre las habitaciones exclamando amenazas. De acuerdo con medios locales, la pareja sería de origen antioqueño, y según indican en redes, se habría mudado al departamento de Bolívar, en donde ella decidió iniciar una relación extramatrimonial.

Mujer escapa de la novia de su amante

A pesar de que ser infiel no es algo novedoso y lleva existiendo desde tiempos remotos, actualmente se trata de una situación que no está bien vista por la sociedad; es así que el video anterior no muestra el caso aislado en el que la víctima salga de sí para expresar su enojo y dolor en contra del amante y su pareja. Tal es el caso de una mujer que al sospechar que su pareja le estaba siendo infiel, acudió a su casa y en efecto, sorprendió a los susodichos con poca ropa.

Un video difundido en redes sociales muestra un hecho de esta semejanza en el que una joven logró fugarse cuando la novia de su amante los descubrió juntos. El clip compartido en TikTok se ha vuelto viral porque a muchos internautas les sorprendió la forma en la que la amante se escapó frente a la mujer que estaba protagonizando una fuerte escena de celos.

La grabación muestra cómo una mujer llega a una vivienda y comienza a golpear la puerta, al parecer sabe que en el lugar está su novio con su amante, por lo que insiste en querer entrar. Unos segundos después, el infiel sale de la casa envuelto en una toalla y se observa que intenta mediar lo sucedido, pero su novia está furiosa e insiste en pasar para confrontar a la amante. En un descuido, ella sale en ropa interior de la cochera e inmediatamente se sube a una motocicleta que ya la esperaba. Terminó dándose a la fuga.

