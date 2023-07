Perrito finge desmayo para que le hagan caso y conmueve las redes: "merece un Oscar"

Nunca se ha puesto en duda la inteligencia que los perritos tienen, pues se sabe que son seres que pueden aprender fácilmente, además de que su convivencia con los seres humanos hace que aprendan conductas muy similares a las de ellos, pero muchas veces su ingenio sobrepasa los límites establecidos.

Gracias a las redes sociales se puede ser testigo de primera mano cuando estas situaciones pasan, porque de no ser así no podría creerse que estos inocentes y adorables animales tengan la capacidad para actuar de una forma tan inteligente que pareciera que saben perfectamente cuál será la reacción de los seres humanos cuando los ven actuar así, lo que precisamente se muestra en este video.

El lomito quería llamar la atención de su amo pero no lo consiguió | Foto: Captura

Perrito finge desmayo

Un video difundido en Twitter muestra la actuación digna de un Oscar que tuvo este lomito frente a sus dueños cuando se negaron a darle un poco de los alimentos que ellos estaban comiendo. En el video se muestra que en can hace varios intentos por llamar la atención de su dueño, quien está sentado en un comedor, pero al ver que no obtiene respuesta se tira al suelo en señal de que algo le pasa.

“Cuando Firulais pide comida y no le dan, le toca hacerla de actor y hacer la 'desmayación' o la 'morición'”, escribieron junto al video donde se puede ver la trágica escena del perro.

Internautas reaccionaron en los comentarios para defender al cachorro, que solo estaba pidiendo un bocado y que a pesar de la tremenda actuación no le dieron probada alguna de sus alimentos. Otros usuarios señalaron que si algo hacen bien los lomitos es actuar, al respecto, varios señalaron que sus mascotas suelen tener comportamientos similares cuando no obtienen lo que quieren.

Al ver que no obtuvo respuesta no tuvo más que desmayarse | Foto: Captura

"Y por qué no le hacen caso aún así", "Uy me muero de hambre, me desmayo, no ven que estoy flaquito", "Denle un poco del bocado", "Es un gran actor", "Debería ganar un Óscar", "Ellos saben perfectamente cómo pedir las cosas hasta que les hacen caso", escribieron algunos usuarios de Twitter en los comentarios del video.

