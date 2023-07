VIDEO: Perrito "derrite" de amor las redes por compartir su comida con sus amigos peluches

En muchas ocasiones, los perros descubren en sus juguetes la compañía perfecta, ya que pueden pasar todo el tiempo con ellos. Así es el caso de un can que ya se volvió viral en redes, pues ha demostrado tener un gran afecto hacia sus peluches al punto de "compartir" su comida con ellos.

La historia de este animal ha conmovido a miles de usuarios en las plataformas debido a su gran corazón. Aunque sus amigos no necesitan alimentarse, el perro dejó claro que es extremadamente generoso y se preocupa por aquellos que son importantes en su vida y en su casa.

Según el video, cuando le sirvieron la comida al can, este se dirigió rápidamente hacia uno de sus peluches y lo colocó justo en frente de su plato. Pero eso no es todo, ya que en poco tiempo trajo varios de sus amigos para que también se unieran a la comida. El video no menciona en que lugar pasó este generoso acto, pero dejó en claro que el amor de este peludo es gigante.

¿Cómo expresan amor los perros?

Los perros expresan amor de diversas formas. Los canes tienden a lamer a las personas y a otros animales como una muestra de cariño. Este comportamiento puede ser una forma de mostrar afecto y establecer vínculos. Cuando un perro está contento y emocionado, su cola se moverá rápidamente de un lado a otro. Este movimiento de la cola es una señal clara de que el perro está feliz y emocionado de verte.

Además de lamer, los perros también pueden dar lamidas suaves, casi como besos. Estas lamidas son una forma de mostrar ternura y afecto hacia sus dueños. Los perros pueden mirar a sus dueños con ojos tiernos y amorosos. Esta mirada, a menudo descrita como "ojos de cachorro", es una forma de establecer una conexión emocional y comunicar amor y lealtad. Los perros suelen buscar el contacto físico con sus seres queridos. Pueden acurrucarse a tu lado, apoyar la cabeza en tu regazo o simplemente buscar tu cercanía física para sentirse seguros y amados.

SIGUE LEYENDO

10 trucos definitivos para eliminar el pelo de tu perro en la ropa y muebles