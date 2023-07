David Faitelson vivió bochornoso momento al golpear a José Ramón Fernández en vivo | VIDEO

La televisión en vivo ha regalado al público momentos que recordar y aunque algunos suelen ser graciosos, otros resultan no tan gratos e incómodos para sus protagonistas. Como el que vivió David Faitelson durante una mesa de debate en la que, tras su intervención le propinó un fuerte golpe al comentarista José Ramón Fernández por el que sus compañeros de escena intervinieron para intentar romper la tensión.

David Faitelson es uno de los presentadores deportivos más destacados al igual que José Ramón Fernández, por ello han aparecido en importantes proyectos juntos como expertos en el tema. Así ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, en el que el desempeño del equipo Tricolor fue motivo de debate ante las declaraciones de famosos exfutbolistas como Cuauhtémoc Blanco, cuya opinión fue lo que desató controversia.

A tan sólo unas horas de haber iniciado el Mundial, los comentaristas ya daban de qué hablar por el bochornoso momento en el que Joserra recibe un fuerte golpe en la cabeza con un balón lanzado por David Faitelson. Esto debido a que éste último lo arrojó con tal fuerza que derribó la diadema con micrófono que tenía Fernández, quien fue auxiliado por Hugo Sánchez.

José Ramón Fernández reacciona al golpe

“¡Ay! Perdón, Jose Ramón. No, no, no, no, Dios mío. Oye, pero el remate de cabeza…”, fue así como Faitelson intentó disminuir la tensión del momento luego del golpe por el que su compañero de escena se mostró confundido. Mientras tanto Hugo Sánchez y el resto de los comentaristas intervinieron para hacer algunas bromas.

Joserra bromea con golpe que recibió de Faitelson. Foto: Captura de pantalla IG @joseramonfernandeza

Una vez que todo fue risas y que notaron a José Ramón Fernández más relajado luego del fuerte golpe, los expertos en la mesa de debate hicieron mofa del golpe que por un instante los mantuvo en total silencio. "Espérate que te agarre distraído", dice una y otra vez Joserra mientras recupera el micrófono que perdió con el balonazo y que captó el fuerte impacto.

Aunque no quedó ahí, pues ante las burlas que el golpe generó en redes sociales José Ramón Fernández no tuvo de otra que sumarse a las burlas de los internautas haciendo algunas bromas con amenazas a Faitelson: "Me las vas a pagar, condenado Faitelson. ¡Espérame que te agarre!".

