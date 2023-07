VIDEO: fan de Karely Ruiz vive bochornoso momento al quedarse sin camisa al intentar conquistar a la influencer

El bochornoso error de uno de los asistentes al show en vivo de Karely Ruiz se volvió viral en redes sociales, pues el joven que pasó al escenario con el objetivo de conquistar a la modelo e influencer quedó atrapado en su propia ropa, el suceso se esparció en plataformas y el hombre recibió cientos de comentarios por la oportunidad que dejó ir.

Fue en un espectáculo que Karely Ruiz realizó en San Blas, municipio en el estado de Nayarit en donde conoció a uno de sus fanáticos, quien con emoción participó en la dinámica en la que se esperaba llevar el corazón de la originaria de Monterrey, Nuevo León, pero eso nunca pasó por el desafortunado evento.

El chico vivió un momento incomodo. Captura de pantalla TikTok/@crodusfaria

Karely Ruiz con la sensualidad que la caracteriza pidió a los interesados que se quitaran la parte de arriba de su vestimenta, algunos rápidamente dejaron fuera la playera, pero el hombre viral llevaba puesta una camisa y no recordó que tenía abrochados los botones de las mangas, por lo que olvidó ese detalle y quedó atrapado con su propia ropa

La modelo de OnlyFans y todos los que estaban en el recinto no aguantaron la risa, aunque el ambiente del momento era pasional con la canción “Earned it” interpretada por el artista canadiense The Weeknd, las carcajadas de las personas no se hicieron esperar, aunque rápidamente fue auxiliado por la gente de producción.

Karely Ruiz ahora presume sus ganancias. Captura de pantalla IG/karelyruiz

En la sección de comentarios de los videos algunos usuarios expresaban que ya habían pasado por algo similar y que comprenden al joven, pero otros se burlaban por no quedar bien con la famosa modelo, además no faltaron los elogios para la celebridad que recorre diversos lugares de México con sus eventos.

Karely Ruiz y su nueva sonrisa

Al mismo tiempo por ser una de las mujeres más atractivas del medio artístico, Karely Ruiz también se lleva los aplausos de las personas por lo bonita que es, tal y como lo reiteraron recientemente, ya que apareció en redes sociales luciendo su nueva sonrisa, pues hay que recordar que por varios años hizo uso de frenos que la ayudaban a moldear sus dientes correctamente.

Karely Ruiz de 22 años ha destacado por ser una de las creadoras de contenido para redes sociales y para las plataformas de adultos OnlyFans que le han permitido ganar miles de pesos, pues ella ha expresado que gracias a la suscripción de sus fanáticos ahora puede presumir de varias propiedades y autos de lujo.