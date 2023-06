Karely Ruiz enloquece en vestido de red y confirma que el corte bob es la tendencia del verano

Karely Ruiz es una de las famosas en las redes sociales que destaca por su imagen, y recientemente sorprendió al hacerse un cambio de look, ahora la modelo de OnlyFans presume un corte bob muy chic que le queda de maravilla, una de las tendencias del verano, como lo confirmó con un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, luciendo un revelador vestido negro de red, con el que enloqueció a sus fans.

La regiomontana ha ganado popularidad en las plataformas por mostrar su curvilínea figura en los diseños más atrevidos con los que roba miradas y así se confirma como una de las exitosas modelos de la polémica "página azul", en la que comparte contenido exclusivo y compite con otras celebridades, como Sugey Ábrego, Ninel Conde, Celia Lora y Yanet García, estamos dos últimas se colocan en el top de las mejores pagadas.

Karely Ruiz se luce en coqueto vestido de red

La hermosa influencer conquistó con el video que compartió, presumiendo un bob asimétrico, corte de pelo que se extiende hasta la mandíbula, se lleva por debajo de la oreja y siempre por encima del hombro. Ideal para todo tipo de caras, por lo que se ha posicionado como el favorito de muchas mujeres, de todas las edades, y uno de los más pedidos en los salones de belleza cuando llega el verano.

"Mi amor", fue la frase con la que Karely acompañó el clip que publicó en Instagram, presumiendo un mini vestido en tela de red, con el que dio clases de moda para las más arriesgadas, moviendo las caderas al ritmo de la canción "I Took a Pill in Ibiza", del cantante estadounidense Mike Posner, que fue perfecta para que luciera su prenda que permitió ver su lencería, por supuesto modelar sus curvas.

Karely presume cuerpazo en coqueto look. Foto: IG @karelyruiz

Ruiz, que es originaria de Monterrey, Nuevo León, se mostró moderna y juvenil con el look que hizo que sus fanáticos quedaran encantados, logrando sumar en sólo unas horas más de 470 mil "me gusta" en la red social "de la camarita", además de miles de comentarios en los que sus admiradores destacan su belleza, aunque no se salvó de las críticas, pues muchos consideran que ya debe innovar en sus pasos.

La popular modelo de OnlyFans, de 22 años, no para de causar impacto en sus cuentas oficiales con sus atuendos, con los que se corona como reina de estilo, como lo hizo en esta ocasión con su look negro de mini vestido, con el que destacó su silueta y sin duda dejó claro que no teme a probar con diseños pequeños y arriesgados.