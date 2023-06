FOTOS: Karely Ruiz se convierte en la reina del orgullo LGBT+ en Guadalajara

Junio es el mes del orgullo y con ello se realizan una serie de marchas en diferentes ciudades del mundo, como ocurrió este sábado 10 en Guadalajara donde Karely Ruiz fue coronada reina de la comunidad LGBT y ondeó la bandera arcoíris sobre el escenario para celebrar en medio de la emoción de sus fanáticos.

El momento fue compartido por algunos de sus seguidores en redes sociales y en los videos se puede ver a la estrella de OnlyFans con un revelador conjunto en tonos plateados con transparencias lleno de brillo. Para la falda lleva cristales en la parte de la cintura y aberturas a los costados, mientras que en el top optó por un diseño cruzado que resaltó el escote.

Karely Ruiz coronada como reina de la comunidad LGBT. Foto: IG @joonathan_herrera

La modelo regiomontana agradeció el apoyo de la comunidad LGBT en Guadalajara y recibió del público una bandera multicolor con la que prometió hacer un look en lencería. Esto antes de ser coronada por el maquillista profesional Jonathan Herrera en el escenario de la Glorieta de los Niños Héroes es aquella entidad.

¿Karely Ruiz es bisexual?, así lo confesó

La influencer, de 22 años, goza de una arrolladora popularidad en redes sociales en las que se mantiene cercana a sus seguidores con fotografías subidas de tono. Como la que compartió este fin de semana mientras se cubre con la bandera de la comunidad LGBT y confirma que es bisexual.

Fue en noviembre pasado que durante el podcast “Keeping up with LA DIVAZA” para YouTube que la modelo dijo por primera vez ser bisexual, esto ocurrió cuando la cuestionaron sobre la manera en que se realiza las colaboraciones para OnlyFans con otras estrellas de la plataforma para adultos.

“Con Celia Lora hice fotos y es más tocarnos, pero no tan sexy, es como más separadas, y ahora que estoy soltera, la voy a volver a ver, pero los videos serán intensos, pero no al llegar al porno. Es que a mí me gustan las mujeres”, declaró Karely Ruiz causando gran impresión entre los presentes y sus fans en redes sociales.

Luego de ello, Karely Ruiz reveló que tendría una relación con otra mujer: “Novia no, pero sí he estado con mujeres, no sé, siento que batallaría mucho con una mujer, si yo no me aguanto sola, imagínate aguantar a otra. En el antro yo llego y gancho más chavas que hombres”.