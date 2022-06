Love is love: Karely Ruiz admite que le gustan las mujeres y los hombres | VIDEO

Karely Ruiz se ha convertido en una de las influencers más virales de los últimos meses; su carisma, belleza y polémicas colaboraciones la han hecho ser el centro de las miradas, al grado de que sus seguidores ha incrementado de manera exponencial en este 2022.

Y aunque ella siempre ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTTTI+, la estrella de OnlyFans confesó que ella misma es parte de la diversidad sexual.

Para muchos esto no fue sorpresa, ya que en diversas ocasiones se ha podido visualizar a Karely Ruiz besando o bailando de manera sensual con mujeres, aunque muchas personas pensaban que esto era para ganar fans o por la emoción del momento.

Sin embargo, en entrevista con Ryan Hoffman, Karely Ruiz confesó abiertamente que es bisexual, ya que le gustan las mujeres y los hombres.

A pregunta expresa sobre quiénes le gustaban más, si las mujeres o los hombres, Karely Ruiz admitió que los dos géneros le gustaban por igual.

Además, detalló que a ella le gustan las mujeres estilo Tomboy, es decir, aquellas que tienen una apariencia más apegada a lo masculino, ya que a ella le gusta ser "la mujer de la relación".

"Las mujeres me gusta que parezcan niño, no me gusta que sean así de que muy, muy tiernitas o así, que sean como yo no; no podría andar con una mujer así, tal vez sí saldría con una así, me he besado así con chavas, pero para andar con una, que ella sea el hombre y yo la mujer", expuso la estrella de OnlyFans.